Thăng hàm Trung tướng cho Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp hàm Trung tướng cho Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức. Ảnh Báo CAND

Ông Nguyễn Minh Đức sinh năm 1969, quê Nam Định, ông có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV (thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM).

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an;

Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát; Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.