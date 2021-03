Thắng knock-out 2 trận, vì sao Nguyễn Trần Duy Nhất bị One Championship "lơ"?

Bảng xếp hạng của One Championship được xây dựng dựa trên ý kiến của các chuyên gia võ thuật trên khắp thế giới, cũng như qua thành tích của các võ sĩ giành được trong hệ thống giải của One Championship. Trong danh sách này, có sự xuất hiện của 2 võ sĩ gốc Việt ở nội dung MMA là Martin Nguyễn và Thành Lê.

Còn ở nội dung Muay, Nguyễn Trần Duy Nhất đã không có tên trên BXH, dù đã có 2 chiến thắng knock-out ấn tượng tại hệ thống giải One Championship trong năm 2019, gồm đánh bại Azwan Che Wil (Malaysia) và Yuta Watanabe (Nhật Bản). Nguyên nhân của sự việc này là bởi, Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn chưa giành quyền tham dự trận đấu tranh đai vô địch, điều kiện bắt buộc để có thể xuất hiện trong BXH các võ sĩ hàng đầu.

Nguyễn Trần Duy Nhất.

Chia sẻ với truyền thông, Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết: "Tôi vẫn chỉ đang đánh ở những vòng loại ở ngoài và mới chỉ tới vòng bán kết. Chỉ cần giành quyền vào chung kết và tham gia trận chung kết tranh đai thì tôi sẽ được nằm trong BXH One Championship".

Như vậy, Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ cần vượt qua 1 trận đấu nữa, để có thể góp mặt ở trận tranh đai vô địch, và đủ điều kiện có tên trên BXH.

Đầu năm 2020, ONE Championship dự định tổ chức sự kiện ONE: Heart of Heroes tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội tốt để Nguyễn Trần Duy Nhất giành được tấm vé tranh tài cùng đương kim vô địch Muay Thái hạng cân Flyweight - Rodtang Jitmuangnon. Tuy nhiên, Covid-19 đã khiến sự kiện phải hoãn lại vô thời hạn. Con đường chinh phục sân chơi quốc tế của anh cũng vì thế và kéo dài. Lịch trình và kế hoạch của Duy Nhất trong năm 2020 gần như bị xáo trộn. Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan, anh đã nhanh chóng lập ra cho mình kế hoạch mới.

Anh chia sẻ: "Năm 2020, đa số các giải đấu quốc tế đều bị hoãn hoặc hủy. Đó một tin khá buồn đối với mọi VĐV, kể cả tôi. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội tốt để tôi nghiên cứu kỹ hơn về điểm yếu của bản thân và tìm cách cải thiện. Tôi cũng có nhiều thời gian rèn luyện thể lực hơn để chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu tiếp theo".

"Trong thời gian giãn cách xã hội, tôi vẫn duy trì việc luyện tập tại nhà. Tôi tận dụng hầu hết các vật dụng trong nhà để tập, như cầu thang, bàn, ghế, vật nặng… Sau khi tình hình dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát tốt thì tôi lại tới phòng tập và tập luyện cùng mọi người".

Ngoài ra, Duy Nhất cũng chia sẻ thêm các hoạt động hiện tại của bản thân. "Nhiệm vụ của tôi lúc này là chuẩn bị thật tốt cho các giải quốc gia. Ngoài ra, tôi cũng huấn luyện cho các bạn trẻ để đưa họ tới các giải đấu trong nước", anh nói.

Duy Nhất cũng cho biết, trong thời gian này anh vẫn theo dõi lịch trình mới của ONE Championship. Đặc biệt, anh đã không bỏ qua trận đấu nào tại sự kiện ONE: No Surrender diễn ra hôm 31/7/2020 tại Thái Lan. Đây chính là tư liệu để anh đánh giá thực lực hiện tại của các đối thủ tiềm năng. Qua đó, anh có thể học hỏi điểm mạnh, tránh né điểm yếu của họ và đưa ra chiến lược phù hợp nếu có cơ hội giáp mặt.

"Các võ sĩ cùng hạng cân tại ONE Championship đều rất giỏi. Vì vậy, tôi mong sớm được cọ xát với tất cả họ để có thể học hỏi nhiều hơn", anh nói thêm.

"Tôi hy vọng tình hình y tế thế giới sẽ sớm ổn định. Một là, tôi mong mọi người được khỏe mạnh, an toàn. Hai là, tôi muốn nhanh chóng quay trở lại đường đua quốc tế. Có vậy, tôi mới có thể tiếp tục con đường chinh phục chiếc đai danh giá của ONE Championship".