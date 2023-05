Thanh Bùi phát động Quỹ ươm mầm và phát triển tài năng nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ

Các bé thích thú vẽ cùng nhau. Ảnh: H.V

Mong muốn tạo sân chơi ươm mầm và phát hiện tài năng nghệ thuật cho thế hệ trẻ Việt Nam, từ ngày 27/5-27/6, 38 tác phẩm từ cuộc thi nghệ thuật We In Me 2023 với chủ đề "Chúng ta trong chúng ta – Biểu đạt bản thân trong kết nối với thế giới do Hội đồng nghệ thuật chuyên môn tuyển chọn từ hơn 200 bài dự thi được trưng bày tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, TP.HCM.



Nhiều người xem ngỡ ngàng trước những nét vẽ hồn nhiên và giàu cảm xúc, giàu trí tưởng tượng của những em nhỏ từ 5-14 tuổi. Màu sắc phong phú, chủ đề cũng đa dạng, đặc biệt là bố cục thoáng, nhiều bức tranh gây ấn tượng về khả năng của các họa sĩ nhí.

Một góc triển lãm We in Me 2023

Bên cạnh đó, 38 tác phẩm từ We In Me Exhibition sẽ được tiếp cận về mặt thương mại, được định giá bởi hội đồng nghệ thuật chuyên môn và bán để phát động gây Quỹ We In Me - Ươm mầm và phát triển tài năng nghệ thuật trẻ Việt Nam.

We In Me được định hướng trở thành cuộc thi nghệ thuật tổ chức thường niên, mang đến một sân chơi mở, chuyên nghiệp dành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Cụ thể, We In Me 2023 không chỉ nới rộng lứa tuổi (từ 5-18) mà còn không giới hạn về phạm vi sáng tạo tác phẩm như đa dạng về kích thước, sử dụng bất kỳ phương pháp thực hành nghệ thuật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở hội họa, cắt dán, ảnh kỹ thuật số, điêu khắc và dệt may…

Nhạc sĩ Thanh Bùi cùng khách mời trao đổi về học viện và Quỹ ươm mầm và phát triển tài năng nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ

Các tác phẩm tham gia sẽ được xem xét và đánh giá bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật. We In Me 2023 quy tụ hội đồng nghệ thuật chuyên môn uy tín và có ảnh hưởng trong giới mỹ thuật gồm: Madam Phương, nghệ sĩ độc lập Phạm Trung Lĩnh, nhiếp ảnh gia - nghệ sĩ thị giác Phạm Tuấn Ngọc….

Sau hơn hai tháng phát động, We In Me 2023 nhận được hơn 200 bài dự thi và được hội đồng nghệ thuật chuyên môn tuyển chọn ra 38 tác phẩm để giới thiệu tại triển lãm.

Cũng nhân dịp này, Thanh Bùi ra mắt Học viện Nghệ thuật thị giác Đương đại Việt Nam

Do Học viện Nghệ thuật Thị giác Đương đại Việt Nam (VCVAA) đồng hành với chương trình giáo dục ngắn hạn từ Đại học Mỹ thuật London (UALSC) tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, We In Me 2023 còn là cuộc thi nghệ thuật hướng đến sân chơi bổ ích và chuyên nghiệp, ươm mầm và phát hiện, phát triển cho các tài năng trẻ Việt Nam.

Trong đời sống hiện đại, một nghiên cứu chỉ ra, mỗi người trung bình có khoảng 30.000 – 50.000 ý nghĩ mỗi ngày. Một tâm trí đang trong tình trạng stress sẽ tạo ra nhiều ý nghĩ hơn, có thể lên đến 80.000 ý nghĩ. Vẽ chính là một cách định tâm và để tràn trên mặt tranh những ý nghĩ sáng tạo cô đọng nhất. Đó cũng chính là thông điệp nghệ thuật và nhân văn bao trùm của sân chơi nghệ thuật We In Me.

Các học viên từ 2 đến 18 tuổi sẽ được học những bộ môn nổi bật như vẽ, hội họa, nghệ thuật ba chiều, thiết kế thời trang, nhiếp ảnh và nghệ thuật số.



Nói về lý do mở học viện, Thanh Bùi cho biết ước mơ của anh là các em nhỏ được tiếp cận nhiều ngôn ngữ nhất có thể. Không chỉ là tiếng Việt hay tiếng Anh, các em có thể tiếp xúc với ngôn ngữ khác như âm nhạc, mỹ thuật... và từ đó tìm được niềm đam mê thật sự.