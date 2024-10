Thanh Hóa: Bắt 2 Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương

Ngày 15/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tới trụ sở UBND Quảng Xương tống đạt các lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Dự và ông Hà Thế Anh, cùng là Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, nhiệm kỳ 2021-2026.







Ông Nguyễn Đình Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Quang Trung, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính và ông Nguyễn Văn Chuyền, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính.

Những bị can trên bị bắt, bị khởi tố do liên quan tới vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ" mà Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý.

ông Hà Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 30/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công cùng 4 bị can, liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ".

Hiện nay, vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.