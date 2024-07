Thanh Hóa: Bắt Giám đốc lừa đảo tiền của 162 lao động

Ngày 17/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đinh Văn Dương (SN 1991) ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ cung ứng Thiện Nhân có địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Đinh Văn Dương đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024, Đinh Văn Dương đã sử dụng các tài khoản gmail do Dương lập để chia sẻ với khách hàng về chương trình xuất khẩu lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc (Vi sa E8 -1) và tiến hành tìm kiếm, tuyển chọn những người đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo.

Mặc dù biết rõ đây là chương trình phi lợi nhuận, trên cơ sở hợp tác giữa các địa phương của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, do cơ quan thực hiện thỏa thuận hợp tác trực tiếp tuyển chọn lao động, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Tuy nhiên, để tạo niềm tin cho người lao động, Đinh Văn Dương đã tự giới thiệu là giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ cung ứng Thiện Nhân, là đơn vị kết nối được chương trình và đưa ra các văn bản chấp thuận tiếp nhận lao động của chính quyền địa phương phía Hàn Quốc và văn bản ghi nhớ, ủy quyền của chính quyền địa phương phía Việt Nam (văn bản giả… đồng thời chia sẻ thông tin đơn hàng xuất khẩu lao động cùng chi phí phù hợp cho khách hàng.

Sau khi khách hàng đăng ký đi xuất khẩu lao động, Dương yêu cầu khách hàng nộp tiền đặt cọc là 10 triệu đồng/người để làm thủ tục xin cấp visa, hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh nhanh…

Với thủ đoạn trên, Đinh Văn Dương và một số đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.