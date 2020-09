Thanh Hóa: Tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông

Đợt tập huấn lần này, các học viên sẽ được học tập các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông về công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; thực hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; công tác sơ, cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.



Theo đó, 118 học viên sẽ được bồi dưỡng, tập huấn 8 chuyên đề nghiệp vụ: Những quy định của pháp luật về công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông; hoạt động tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, khởi tố vụ án tai nạn giao thông; trình tự điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông, phương pháp thu thập, bảo quản dấu vết…



Tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông) nói: "Mục tiêu của đợt tập huấn lần này là nhằm giúp các chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an các tỉnh hiểu được nội dung về phân công, phân cấp và quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông cho cán bộ là cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị... Điều này có ý nghĩa quan trọng".

Tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.

Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã ban hành một số thông tư mới liên quan đến công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông. Việc mở các lớp tập huấn chuyên sâu để hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông là rất cần thiết. Ngay sau đợt tập huấn này, sẽ tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa.

Được biết, sau khi kết thúc tập huấn, học viên là các chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 26/9.