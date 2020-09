Phong hàm Thiếu tướng cho Giám đốc Công an Thanh Hóa Trần Phú Hà

Chiều 11/9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan cấp tướng cho 9 lãnh đạo cao cấp của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có đồng chí Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, trong 9 lãnh đạo được thăng cấp bậc sĩ quan cấp tướng đợt này, có 2 người được thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng và 7 người được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên Thiếu tướng. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trao quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tướng cho đại tá Trần Phú Hà. Trong đó, đại tá Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được phong hàm Thiếu tướng. Cũng tại buổi lễ thăng cấp bậc hàm sĩ quan cấp tướng của lực lượng Công an nhân dân, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm sĩ quan cấp tướng của lực lượng Công an nhân dân năm 2020. Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, sự kiện này không chỉ là vinh dự của cá nhân Thiếu tướng Trần Phú Hà, mà còn là niềm vinh dự của toàn lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa. Chia sẻ