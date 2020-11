Thanh niên cùng cha vận chuyển mỗi lần 1.490 bao thuốc lá lậu, chưa nộp phạt lại buôn tiếp

Sáng 26/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Minh Tuấn (sinh năm 1991, trú tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Mua bán hàng cấm".

Bình luận 0

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 25/11, Huỳnh Minh Tuấn cùng cha Huỳnh Kim Tùng (sinh năm 1962), điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 68C – 120.36 lưu thông trên Quốc lộ 91, hướng Châu Đốc – Long Xuyên. Khi đến đoạn thuộc khu vực phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, thì bị tổ công tác chống buôn lậu Công an thành phố Long Xuyên dừng phương tiện kiểm tra. Đối tượng Tuấn khai nhận tại Cơ quan Công an Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 1.490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero, Jet nên đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, hai cha con Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Được biết, trước đó ngày 3/8, Tuấn vận chuyển 1.490 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero bị Công an huyện Châu Phú bắt, lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 31/8, UBND tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với Tuấn về hành vi "Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu". Tuy nhiên, Tuấn chưa thực hiện quyết định xử phạt lại tiếp tục vi phạm. Hai cha con Huỳnh Minh Tuấn và Huỳnh Kim Tùng cùng phương tiện và tang vật Chiều 25/11, ngoài việc, khởi tố, bắt tạm giam Tuấn, Công an thành phố Long Xuyên lập biên bản vi phạm hành chính đối với Huỳnh Kim Tùng và tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ