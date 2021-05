“Thánh nói” Minh Khang áp lực, sợ bạn bè tẩy chay vì mang danh “con nhà người như ta”

“Thánh nói” Minh Khang được khán giả biết đến qua các gameshow nhí trên truyền hình. Người xem yêu mến đặt cho cậu bé những biệt danh đáng yêu như: “Giáo sư biết tuốt”, “Thánh nói” hay “Cậu bé biết tuốt”… Minh Khang được ba mẹ áp dụng phương pháp giáo dục sớm ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Bé Minh Khang trong chương trình "Điều con muốn nói"

Năm 3 tuổi, Minh Khang đã biết đọc sách dù chưa học ghép vần, khả năng ngôn ngữ của bé phát triển sớm, có thể đếm, tính toán được với số bằng tiếng Anh rồi đến tiếng Việt. Ngoài ra, cậu bé nhớ nhanh và nhớ lâu, luôn thắc mắc, tìm tòi và ghi nhớ những chi tiết nhỏ. Cậu bé nhỏ tuổi từng khiến MC Lại Văn Sâm, MC Quyền Linh, Trấn Thành và nhiều sao Việt khác phải bất ngờ, thán phục với sự am hiểu của mình.

Cậu bé với chất giọng non nớt vô cùng đáng yêu ngày nào nay đã 9 tuổi. Trong "Điều con muốn nói", Minh Khang gửi lời thổ lộ đáng yêu gửi đến ba mẹ và không quên thể hiện kho kiến thức khổng lồ như “nhét cả thế giới vào đầu” khiến MC Ốc Thanh Vân, tiến sĩ Tô Nhi A “bấn loạn”.

Minh Khang đang học lớp 4 ở trường quốc tế. Cậu bé kể, gia đình gồm một em gái đang học lớp mầm non, cô em cũng nghịch ngợm và “nói nhiều” không kém anh trai. Ba Minh Khang nghiêm khắc, “thương con nhưng lại không thể hiện tình cảm nhiều như mẹ”.

Cậu bé nói: “Ba là kiểu thầm thương, giống như cách con thương em con nhưng lại không thể hiện ra, mà hay chọc em. Ba hay la, đôi khi con muốn ba con bớt nghiêm khắc lại. Hình phạt nặng nhất, ba từng phạt con là úp mặt vào tường. Sau đó, khi suy nghĩ lại, con đều nhận ra lỗi sai của mình”.

Minh Khang thổ lộ, cậu hạnh phúc khi ba mẹ công minh, chưa bao giờ so sánh mình với ai. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh mang tâm lý “con nhà người ta”, thường so sánh Minh Khang với con của mình.

Gia đình của bé Minh Khang.

Minh Khang bày tỏ, em trở thành “con nhà người ta” trong mắt các phụ huynh: “Mọi người quan niệm con nhà người ta là một đứa trẻ thông minh, giỏi giang về mọi mặt, thật sự con cũng có một vài điểm yếu về hoạt động thể chất. Trong lớp, có bạn giỏi về môn giáo dục thể chất hơn con.

Con nhà người như là “ép tượng vàng vào khung đồng. Mỗi đứa trẻ đều có những khả năng, đều quý giá như vàng, không nên so sánh, ép vào khuôn khổ đặt sẵn. Nếu so sánh với con quá nhiều, các bạn sẽ không thích hoặc tẩy chay con. Các bạn mang áp lực lớn, không tập trung, kết quả không như mong đợi và phụ huynh lại tiếp tục so sánh, một vòng lặp như vậy. Hậu quả về lâu dài sẽ không tốt”.

Trước những suy nghĩ thông minh, đầy lý lẽ của cậu nhóc 9 tuổi, MC Ốc Thanh Vân kinh ngạc.

"Thánh nói" Minh Khang khẳng định "Con không phải con nhà người ta".

Khi đến chương trình, Minh đặt vào Chiếc hộp bí mật quyển sách "Kính vạn hoa" tập 2 của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Cậu bé tiết lộ, đây là cuốn sách cậu đặc biệt yêu thích, kể về nhân vật Quý Ròm với tình yêu dành cho hóa học, môn học cậu đam mê thời gian gần đây.

Trước thử thách của tiến sĩ Tô Nhi A, Minh Khang đọc vanh vách tên của các nguyên tố khi nhìn các ký hiệu bất kì trong bảng tuần hoàn hóa. Cậu bé đọc chính xác tên gọi, các nhóm, cấu tạo, giải thích công dụng của các nguyên tố.

Theo Minh Khang, hóa học liên kết với lịch sử, bởi mỗi nguyên tố đều có nguồn gốc xuất xứ, câu chuyện vui buồn. Ngoài ra, Minh Khang còn rất đam mê đọc sách, nghiên cứu câu đố, các môn khảo cổ học, sinh học, toán học. Dạo gần đâu, cậu bé còn trải nghiệm làm Vlog, qua những chuyến du lịch cùng gia đình.

Ngồi phía sau “căn phòng bí mật”, phụ huynh của bé Minh Khang - anh Thanh Huy tiết lộ đồng hành cùng cậu con trai đặc biệt không chỉ riêng anh mà cả một đại gia đình.

Ngay từ khi con còn nhỏ, kiến thức của con cũng cao hơn các bạn nhỏ và trải rộng trong nhiều lĩnh vực. Anh đồng hành cùng con trong học tập, hay các hoạt động xã hội, mẹ và gia đình chia ra những vai trò khác như chăm sóc, hậu cần.

Anh cho rằng trong việc dạy con cần chia sẻ minh bạch mọi vấn đề và tôn trọng suy nghĩ của con. Minh Khang được biết đến là cậu bé hoạt ngôn, thích nói chuyện, thể hiện kiến thức nhưng đầy tình cảm. Vì vậy anh có lúc nghiêm khắc, có lúc thủ thỉ, nhỏ nhẹ, tùy theo tình huống áp dụng cách thức phù hợp, theo độ tuổi.



Lắng nghe câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân nhận xét Minh Khang là một cậu nhóc thú vị, đầy đặc biệt, thế giới của Minh Khang rộng lớn. Cậu bé cũng có một trí nhớ hơn người, cộng với việc thích tìm hiểu, thu thập kiến thức. Chị nói: “Ốc Thanh Vân nể phục cách gia đình luôn bên cạnh, đồng hành cùng con, vì con giỏi, hiểu biết nhiều. Phụ huynh không để cho con lớn lên tự nhiên mà luôn định hướng bởi như vậy con mới phát triển tốt nhất trong khả năng, vượt hơn hẳn những gì gia đình mong đợi.

Ba mẹ phải tập trung toàn lực, từ kinh tế để đầu tư giáo dục, thể chất, tốn tiền đi du lịch để con khám phá. Minh Khang rất giỏi nhưng không tự cao, hiểu rõ bản thân, thừa nhận những điểm chưa tốt để hoàn thiện”.

Chương trình "Điều con muốn nói" với khách mời là bé Minh Khang sẽ phát sóng vào lúc 20h30 thứ Bảy 22/5/2021 trên VTV9.