Thành tích đáng ngưỡng mộ của nữ sinh Kinh tế Quốc dân đúng "chuẩn con nhà người ta"

Sở hữu GPA hệ 4 toàn khóa 3.31/4.0, hai lần vinh dự đạt học bổng Khuyến khích học tập của trường là cả quá trình dài chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của Quế Nhi. Mới đây, dự án nghiên cứu về sự chuyển dịch phương thức học tập trong mùa dịch của cô và các cộng sự đã xuất sắc giành giải Ba “Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 23, năm 2021” ở quy mô toàn quốc.

Trần Quế Nhi là đồng tác giả của những công bố khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế như: Tạp chí Khoa học Thương mại, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Journal of Applied Research in Higher Education, Journal of Marketing and Consumer Research... Bên cạnh đó, cô vinh dự là đại diện công bố bài viết tại hai Hội thảo Khoa học quốc tế “Contemporary Issues In Sustainable Development” (CISD), 12/2021 và “Vietnam Education Symposium” (VES), 9/2021, Hội nghị Khoa học Kinh tế trẻ năm 2021.

Cô sinh viên thể hiện nhiệt huyết, khả năng lãnh đạo khi tham gia câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

Chia sẻ về "bí kíp" để chinh phục và duy trì kết quả cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, Quế Nhi cho biết, đó là nhờ sự kiên trì bền bỉ, quyết tâm đạt mục tiêu: “Mình nỗ lực tìm tòi, đọc thật nhiều công trình trước đó để có kỹ năng và tư duy nghiên cứu. Từ tổng quan nghiên cứu đến phân tích thị trường hay xử lý số liệu, mình đều nhắc nhở bản thân phải nắm thật chắc thay vì tập trung lệch vào một phần kỹ năng. Từ đó, việc này giúp mình có tư duy nghiên cứu rộng hơn về đề tài, đảm bảo mọi nội dung có tính lôgíc và khoa học. Trong học tập cũng vậy, bản thân sinh viên phải tự học, tự tìm hiểu rất nhiều. Mình thường áp dụng những kiến thức, kỹ năng có được từ nghiên cứu vào việc học của mình và nó cực kỳ hiệu quả”.

Không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn, thu hút, Quế Nhi còn sở hữu vẻ đẹp tri thức đáng ngưỡng mộ.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Trần Quế Nhi còn là sinh viên năng động, nhiệt huyết với các hoạt động ngoại khóa. Cô từng đảm nhiệm vị trí Trưởng mảng Nội dung, nhiệm kỳ 2019 - 2020 của Ban Sự kiện AEP, trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Những đóng góp của Nhi trong các hoạt động ngoại khóa được đánh giá cao khi cô vinh dự được nhận giấy khen thành tích và cống hiến của Liên chi Đoàn Viện Đào tạo TT, CLC & Pohe 2019 - 2020. Điều đó thể hiện tinh thần cầu tiến, bản lĩnh, khả năng lãnh đạo của cô gái trẻ luôn nỗ lực hết mình. Quế Nhi tâm sự về những trải nghiệm tích lũy được từ hoạt động ngoại khóa: “Giá trị lớn nhất mình nhận được chính là những trải nghiệm được thử, được sai và được thay đổi cùng bạn bè - những đồng đội. Mỗi lần vấp ngã, mình may mắn có những người bạn đồng hành sẵn sàng chỉ ra thiếu sót và giúp mình trở nên tốt hơn. Đó không chỉ là bài học mà còn là kỷ niệm quý giá thời sinh viên, mình sẽ nhớ mãi”.

Sự bền bỉ, kiên trì, tâm thế chủ động là kim chỉ nam giúp cô bạn chinh phục thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Song song với hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia câu lạc bộ, Quế Nhi cũng chủ động đi làm sớm tại một 'agency' truyền thông để có thể trau dồi và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế. Cô sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã có cơ hội làm nhiều dự án marketing từ những khách hàng là các công ty lớn.

Dù bận rộn nhưng Quế Nhi luôn biết cách cân bằng và đảm bảo hoàn thành tốt cả trong học tập, công việc lẫn hoạt động ngoại khóa.

Đi học, nghiên cứu và đi làm thực tế bổ trợ lẫn nhau rất nhiều nhưng chúng ta cần biết cách cân bằng hợp lý để tối ưu hoá hiệu quả công việc. Quế Nhi thổ lộ: “Mình dành thời gian tự phân bổ lại khối lượng công việc, biết cách sắp xếp ưu tiên nhiệm vụ, đồng thời kiểm soát tâm lý phải luôn trong trạng thái tích cực để tránh bị quá tải. Mình có một quyển sổ ghi chép các dự án truyền thông hay nghiên cứu đang triển khai để giúp mình kiểm soát thời gian cho nhiệm vụ ưu tiên. Và mình sẽ đầu tư làm những việc cần sự tập trung, tỉnh táo, sáng tạo nhất vào khung giờ “vàng” của bản thân, đồng thời tự giới hạn thời gian cần hoàn thành nhiệm vụ đó để không sa đà hay trì trệ quá lâu”. Bận rộn là vậy nhưng Quế Nhi luôn biết cách sắp xếp thời gian cho bản thân để có thể tận dụng khi có tình huống phát sinh hoặc đơn giản là có thêm thời gian cho giải trí cá nhân.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Nhi cho biết: “Mình vẫn sẽ vừa tiếp tục theo đuổi các dự án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường cùng thầy cô, vừa tham gia các dự án truyền thông ở công ty để làm dày dặn thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình. Với những nền tảng đó, mình ấp ủ dự định sang châu Âu học Thạc sĩ và cố gắng nỗ lực nhiều để thực hiện ước mơ trở thành một giảng viên đại học”.