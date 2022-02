Nam sinh Ngoại giao đa tài là MC song ngữ trẻ, dày thành tích học tập

Một số thành tích học tập và hoạt động

a. Chức vụ

· Điều phối viên Quốc gia Hội nghị Hội đồng Sinh viên ASEAN (AUSCU) lần thứ IV.

· Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao (2021 - 2022).

· Chủ nhiệm MIC - CLB MC Học viện Ngoại giao (2020 - 2021).

· Khóa phó Khóa 45 - Khối trưởng Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao (2018 - 2022) .

· Trưởng BTC DAV's Leaders 2020 - Chương trình Tìm kiếm Thủ lĩnh Sinh viên Học viện Ngoại giao.

b. Thành tích

· Danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố 3 năm liền (2019, 2020, 2021).

· Học bổng Nguyễn Cơ Thạch năm học 2021-2022.

· Bằng khen “Ủy viên Ban Chấp hành Hội sinh viên Học viện Ngoại giao có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và Phong trào Sinh viên Thủ đô nhiệm kỳ 2019 - 2021” do Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội cấp.

· Bằng khen “Thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm 2020” do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao cấp.

c. Hoạt động

· MC Song ngữ (Anh - Việt): Dẫn nhiều chương trình của Bộ, Ban, Ngành như: Vòng Chung kết Cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021 do Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức; Vòng Sơ khảo và Chung khảo Hội diễn Văn nghệ Quần chúng Bộ Ngoại giao do Bộ Ngoại giao tổ chức, Hội thảo “Xu hướng Phát triển Công nghệ Fintech tại Việt Nam và trên Thế giới”, và Hội thảo “Chiến lược Phát triển nguồn Nhân lực cho Ngành Fintech | Techfest Vietnam 2019” do Bộ KH&CN tổ chức; Ngày hội triển lãm Sản phẩm Công nghệ & Giáo dục Minecraft Hackathon 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức, Lễ Khai mạc Triển lãm "NIỆM" tại Bảo tàng Hà Nội do Bộ Ngoại giao tổ chức,...

· Lễ tân: Buổi tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace tại Học viện Ngoại giao, Buổi giao lưu giữa Bộ Trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper với Học viện Ngoại giao; Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam năm 2019, Tọa đàm “Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam” do Bộ Ngoại giao tổ chức, Chương trình Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Bộ Ngoại giao tổ chức,...

· Tình nguyện viên: Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” do Sở Ngoại vụ phối hợp tổ chức, "Sự kiện Israel tại Hà Nội" do Đại sứ quán Israel tổ chức; "Sự kiện Hanoi Run for Children" do Đại sứ quán Canada tổ chức; "Sự kiện Craft Link - Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống",...