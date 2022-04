Tháo dỡ công trình trang trí cầu Đại An 1,5 tỷ đồng ở TP.Đông Hà

Sáng 24/4, theo quan sát của PV, các hạng mục trang trí trên cầu Đại An (đường Hùng Vương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bắt đầu được tháo dỡ. Ghi nhận cho thấy, hạng mục các thanh inox gắn 2 bên lan can cầu được xe cẩu và các nhân công tháo dỡ trước.

Hạng mục các thanh inox gắn 2 bên lan can cầu được xe cẩu và các nhân công tháo dỡ trước. Ảnh: N.H

Theo lãnh đạo UBND TP.Đông Hà, sau khi tháo dỡ, các hạng mục này sẽ được đưa về bảo quản. Sau đó, sẽ tiến hành điều chỉnh thiết kế cho đảm bảo an toàn, rồi công khai phương án, trình Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Trị cấp phép mới thi công lại.

Trước đó, khi các hạng mục trang trí cầu Đại An được thi công gần hoàn thiện thì người dân lên tiếng phản ứng vì thiết kế "lạ". Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế trang trí cầu cho đẹp nhưng lại làm xấu đi, trông như hàng rào nhà tù, như que diêm gãy.

Cụ thể, 2 bên lan can cầu Đại An được dựng các thanh inox sơn màu vàng nhạt, ở đỉnh đầu sơn màu đỏ. Mỗi thanh inox nằm cách nhau khoảng 40cm, được kết nối, cố định vào lan can cầu và đầu bổ ra phía mặt hồ Đại An. Các thanh inox được thiết kế, chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn giữa cao hơn 2 đoạn còn lại. Trong đó, các ý kiến đều tập trung đến việc dựng các thanh inox quá sát nhau, cao che khuất tầm nhìn từ cầu ra đến mặt hồ Đại An, làm mất mỹ quan.

Sau khi tháo dỡ, các hạng mục công trình sẽ được bảo quản, chờ điều chỉnh, phê duyệt lại thiết kế rồi sẽ tính phương án tiếp theo. Ảnh: N.H

Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công vì các hạng mục trang trí ở cầu chưa được cấp phép, thiết kế cao, không đảm bảo an toàn về kết cấu đường bộ và kết cấu an toàn cầu. Vì vậy, Sở này yêu cầu tháo dỡ công trình, điều chỉnh lại phương án cho đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Được biết, công trình nói trên do Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích TP.Đông Hà làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng.

Ông Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND TP.Đông Hà đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư liên quan những vấn đề nêu trên.

Ngoài công trình trang trí cầu Đại An, những ngày qua dư luận đặc biệt quan tâm đến công trình trang trí cổng chào đèn led tại đường Thanh Niên, thuộc bờ bắc sông Hiếu, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, có tổng vốn đầu tư gần 850 triệu đồng, do Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao của TP.Đông Hà làm chủ đầu tư.

Dù chưa được cấp phép nhưng hố móng công trình trang trí cổng chào đèn led tại đường Thanh Niên vẫn được thực hiện. Ảnh: Ngọc Vũ

Công trình này cũng chưa được Sở GTVT Quảng Trị cấp phép, nhưng đã thi công phần hố móng.

Ông Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND TP.Đông Hà cho biết, sẽ kiểm tra thông tin và xử lý. Nếu công trình không được cấp phép mà vẫn thi công thì sẽ cho dừng ngay, kiểm điểm và buộc chủ đầu tư phải bỏ tiền túi ra đền phần chi phí thi công đã tự ý làm. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của người thực hiện việc phê duyệt.