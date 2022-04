Quảng Trị: Lan can cầu Đại An gây bão mạng vì bị chê xấu, chủ đầu tư nói gì

Theo đó, dọc 2 bên lan can cầu, chính quyền đã cho lắp đặt, trang trí thêm các thanh sắt, có hình dáng khá lạ lùng. Điều này đã làm người dân địa phương và cộng đồng mạng bàn luận với đa số là không hài lòng về việc bỏ tiền tỷ trang trí cây cầu đẹp thành cây cầu kì quái, xấu xí hơn.

Người dân cho rằng, những thanh sắt dựng lên như hàng rào nhà tù hay que diễm gãy. Ảnh: Ngọc Vũ.

Có ý kiến cho rằng, những thanh sắt dựng lên như những song sắt nhà tù, làm mất mỹ quan của câu cầu. Một số ý kiến khác cho rằng, các song sắt nhìn như những que diêm bị bẻ gãy.

Được biết, dự án này có trị giá 1,5 tỷ đồng, do Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP.Đông Hà làm chủ đầu tư, để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng TP.Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022).

Chủ đầu tư cho biết, đầu những thanh sắt sẽ lắp hệ thống đèn để hắt ánh sáng xuống hồ Đại An. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngày 20/4, ông Phan Xuân Hưng - Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP.Đông Hà cho biết, các thanh sắt mới được lắp ở 2 bên cầu Đại An sẽ có đèn ở mỗi đầu thanh sắt, ban đêm sẽ hắt ánh sáng xuống mặt hồ Đại An. Phía dưới lan can cũng sẽ lắp các bóng đèn khác, hắt ngược lên phía cầu. Ở phía 2 đầu cầu sẽ có 2 cột lớn, trên đó sẽ có 2 quả cầu ánh sáng.

Phối cảnh cầu Đại An khi dự án trang trí hoàn thành. Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp.

Ông Hưng khẳng định, dự án chỉ có mục đích trang trí cầu Đại An, chứ không có mục đích gì khác nên các suy luận của người dân đều không đúng.