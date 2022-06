Thao trường an ninh mạng Vietnam Cyber Range ra mắt: BKAV hướng tới môi trường thực chiến

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, nhấn mạnh sự cần thiết của an toàn, an ninh mạng đối với mọi mặt của đời sống. Song, thực tế cho thấy Việt Nam thiếu đội ngũ nhân lực có chuyên môn sâu về an toàn thông tin mạng, dày dạn kinh nghiệm, thiện chiến trong đảm bảo an ninh không gian số. Nhiều cơ quan tổ chức của Việt Nam hiện không có khả năng ghi nhận, phát hiện hành vi dò quét, tấn công thử vào hệ thống của mình. Theo VNISA – Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, khoảng 50% số cơ quan, tổ chức không có lực lượng sẵn sàng và quy trình thao tác chuẩn, ứng phó các sự cố an toàn thông tin mạng ngay cả khi đã phát hiện ra hoặc được cảnh báo bị tấn công.

Thao trường an ninh mạng Viet Nam Cyber Range.

Để có được đội ngũ làm an ninh mạng chất lượng cao, nhu cầu cấp thiết hiện nay là một môi trường huấn luyện thực tế, phục vụ diễn tập thực chiến, nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn cho những người làm về an ninh mạng.

"Với khả năng tạo ra môi trường thực chiến đa dạng, Hệ thống Thao trường an ninh mạng Vietnam Cyber Range sẽ giúp cho quá trình đào tạo nhân lực an ninh mạng trình độ cao. Thay vì phải mất từ 7-10 năm, chúng ta có thể rút ngắn thời gian xuống còn một nửa và trang bị kỹ năng cho học viên toàn diện hơn", ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav, cho biết.

Thao trường an ninh mạng Vietnam Cyber Range (hiện đã được giới thiệu tại địa chỉ VCR - BKAV Corporation) mô phỏng từ các hệ thống công nghệ thông tin như: chính phủ điện tử, đô thị thông minh, đến các hệ thống chuyên ngành như: điện lực, giao thông vận tải, tài chính… đáp ứng mọi nhu cầu về một môi trường thực chiến cho việc huấn luyện, nghiên cứu, đánh giá kỹ năng đảm bảo an toàn an ninh mạng cũng như cung cấp các kịch bản huấn luyện, diễn tập và có thể tùy biến theo nhu cầu.

Vietnam Cyber Ranger có nhiều thư viện.

Vietnam Cyber Range còn có thư viện các kịch bản được cập nhật liên tục, mô phỏng thực chiến an ninh mạng với đa dạng các tình huống trong thực tế và các bộ công cụ đi kèm được cài đặt sẵn. Với VCR, người sử dụng có thể tiếp cận các hệ thống, thiết bị, công nghệ mới một cách đầy đủ nhất theo chuyên môn của mình mà bình thường rất khó tiếp cận.

Theo nhà sản xuất, khả năng tạo ra các môi trường thực chiến và diễn tập của VCR là không giới hạn, từ phạm vi tổ chức, ban, ngành đến quy mô quốc gia, quốc tế, đáp ứng hàng nghìn người tham gia cùng lúc nhờ cơ chế vận hành đơn giản, linh hoạt, mở rộng theo yêu cầu. Hệ thống cho phép tùy biến mô phỏng môi trường mạng theo thực tế, từ đó kiểm định độ an toàn của hệ thống, đánh giá hiệu năng, thử nghiệm tấn công/phòng thủ như trên hệ thống thực.

Để có được kịch bản huấn luyện đa dạng, gần nhất thực tế, Bkav đã hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia công nghệ trong các lĩnh vực trọng yếu như điện lực, giao thông vận tải, y tế, tài chính ngân hàng… Những tri thức, kinh nghiệm tinh túy nhất về an ninh mạng của mỗi lĩnh vực, được cập nhật liên tục vào trong hệ thống.