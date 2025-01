Thấy con cất giấu hóa chất để chế tạo pháo nổ, phụ huynh đi báo công an

Ngày 8/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, số điện thoại đường dây nóng cũng như Fanpage Facebook "Lực Lượng An Ninh Mạng Và PCTP Sử Dụng Công Nghệ Cao Lâm Đồng" của đơn vị đã tiếp nhận tin báo của ông C.Q về việc con trai của ông cất giấu hóa chất chế tạo pháo nổ trong nhà.

Gia đình ông C.Q đưa cháu C.T.H (17 tuổi) đến trụ sở công an giao nộp pháo nổ cất giấu trong nhà.

Theo ông C.Q, trước đó gia đình ông phát hiện con trai là cháu C.T.H (17 tuổi) có cất giấu pháo hoa nổ và hóa chất, tiền chất thuốc nổ dùng để chế tạo pháo nổ trong nhà.

Cháu C.T.H có trình bày, sử dụng tài khoản Facebook để đặt mua 6 hộp pháo hoa nổ trên mạng, sau đó lén lút cất giấu bố mẹ để sử dụng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ngoài ra, cháu H cũng giấu gia đình, lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội mua khối lượng khoảng hơn 2kg các loại hóa chất, tiền chất thuốc nổ (KClO 3 , KClO 4 , KNO 3 , natri, lưu huỳnh, bột than…) và nguyên liệu cùng nhiều dây cháy chậm với mục đích chế tạo pháo.

Cháu C.T.H đã mua nhiều hóa chất để chế tạo pháo nổ nhưng bị gia đình phát hiện và trình báo công an.

Sau khi biết sự việc, ông Q đã trình báo đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, khẩn trương thu gom, mang toàn bộ tất các số pháo hoa nổ, hóa chất, tiền chất thuốc nổ nêu trên và đưa cháu C.T.H đến Công an xã giao nộp.

Sau đó, tại trụ sở Công an xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm) Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Lộc Ngãi tiến hành lập biên bản thu giữ pháo, hóa chất do gia đình ông C.Q và cháu C.T.H tự nguyện giao nộp để tiêu hủy theo quy định.

Cơ quan công an ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tự giác của người dân qua vụ việc trình báo con mình chất giấu pháo, hóa chất chế tạo pháo.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận, đánh giá cao ý thức, tinh thần tự nguyện của người dân, chủ động phát hiện, phối hợp với cơ quan công an giải quyết vụ việc. Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng răn đe, giáo dục đối với cháu C.T.H để nhận thức về những hành vi vi phạm của bản thân. Từ đó, cháu C.T.H đã ăn năn hối lỗi, cam kết không tái phạm.