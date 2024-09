Thấy được loại phân bón hiệu quả cao, nông dân mạnh dạn ứng dụng cho hai vụ liên tiếp

Trong vụ Đông Xuân 2023-2024 và vụ Hè Thu 2024, Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định - Thương hiệu phân bón Mặt Trời Mới đã phối hợp với địa phương xây dựng mô hình trồng lúa sử dụng phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco – Nanomix.



Mô hình được thực hiện tại ruộng của nông dân Lê Văn An (thôn Đông Lâm, xã Nhơn Lộc, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định) với diện tích 3.500m2/ vụ. Trong vụ Hè Thu 2024, nhóm thực hiện và nông dân đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng (chiều cao cây, độ dài bông, lá đòng…) ở ruộng mô hình đều cao hơn ruộng đối chứng 4,6-14,9%.

Mô hình trồng lúa sử dụng phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco – Nanomix tại tỉnh Bình Định. Ảnh: Hữu Phước

Các yếu tố cấu thành năng suất đều tăng 16,3-48,4%, gồm: Số bông nhiều hơn, lúa đẻ nhánh nhiều, tập trung nên bông hữu hiệu/m2 cao hơn; số hạt chắc tăng đáng kể; tỷ lệ hạt lép thấp. Từ đó, năng suất đạt 86,0 tạ/ha và tăng 26,5% so với ruộng đối chứng.

Nông dân Lê Văn An đánh giá cao hiệu quả của phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix. Với công nghệ này, ông An cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa ruộng mô hình và ruộng đối chứng.

Đối với vụ Đông Xuân 2023-2024, năng suất ruộng của ông An đạt 93,9 tạ/ha (vượt ruộng đối chứng 13,8%), lãi ròng đạt 62,05 triệu đồng/ha (vượt ruộng đối chứng 25,3%). Cạnh đó, ông còn giảm được 1 lần bón phân, chi phí phân bón giảm 21,1% so với ruộng đối chứng.

Đối với vụ Hè Thu 2024 ông An cũng sử dụng phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix. Trên cùng diện tích như vụ Đông Xuân, ruộng của ông An cho năng suất lúa đạt 86 tạ/ha (vượt ruộng đối chứng 26,5%), lãi ròng đạt 50,5 triệu đồng/ha (vượt ruộng đối chứng 57,5%).

Do thấy được năng suất và hiệu quả cao của phân bón NPK thế hệ mới Eco-Nanomix trên cây lúa nên ông An tiếp tục sử dụng bón cho cây rau màu. Trong vụ Xuân Hè, ông An bón trên cây mè (vừng) với diện tích 2.500m2. Năng suất mè đạt 13,8 tạ/ha (vượt ruộng đối chứng 38%), lãi ròng đạt 63,52 triệu đồng/ha (vượt ruộng đối chứng 62,6%).

TS. Nguyễn Thanh Phương (bên trái) và nông dân Lê Văn An thăm ruộng mô hình. Ảnh: Hữu Phước

TS. Nguyễn Thanh Phương - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ đánh giá, việc nông dân ứng dụng phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix trong 2 vụ liên tiếp đều giảm 1 lần bón, giảm chi phí phân bón trên 20%. Năng suất tăng so với ruộng đối chứng 13,8-26,5% và lãi ròng tăng 25,3-57,5%. Ngoài ra, còn ứng dụng bón trên cây mè (vừng) cũng cho năng suất và hiệu quả tăng đáng kể.

"Điều này cho thấy phân bón NPK Eco-Nanomix bón được cho cây lúa và cây trồng cạn. Đặc biệt, nông dân đã thấy được hiệu quả nên mới tự đầu tư thêm 1 vụ lúa và 1 vụ trên cây trồng cạn. Ngoài ra, phân bón NPK Eco-Nanomix giảm lượng bón và phân ít bị bốc hơi, ít bị rửa trôi nên góp phần giảm khí phát thải nhà kính", TS. Phương cho biết.

Nông dân Dương Văn Dư (thôn Đông Lâm, xã Nhơn Lộc, TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định) sau khi tham quan mô hình của ông An cũng đánh giá đây là một mô hình hiệu quả. Khi so với ruộng đối chứng, ruộng mô hình có sự phát triển vượt trội, cho năng suất và hiệu quả cao hơn rất nhiều. Nhiều nông dân dự kiến sẽ sử dụng phân bón NPK thế hệ mới công nghệ Eco-Nanomix trên ruộng của mình trong vụ tới.

Được biết, phân bón NPK Mặt Trời Mới công nghệ Eco-Nanomix giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển khỏe nên có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Bên cạnh đó, phân bón thế hệ mới còn giúp cây cứng cáp và không bị đổ ngã, giữ màu xanh của bộ lá đòng lâu hơn, nhờ đó tăng cường khả năng quang hợp và tích lũy chất dinh dưỡng vào hạt, góp phần tăng năng suất lúa khi thu hoạch.