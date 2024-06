"The 8 Show" cổ vũ bạo lực, giật gân vẫn "hot" dù nhận nhiều chỉ trích

Ra mắt vào giữa tháng 5/2024, "The 8 Show" nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu. Bộ phim không chỉ thu hút sự chú ý của khán giả Hàn Quốc mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia khác. Theo báo cáo từ Korea JoongAng, sau hai tuần phát sóng, "The 8 Show" đã đạt tổng cộng 6,5 triệu lượt xem và đứng đầu bảng xếp hạng series truyền hình không nói tiếng Anh "hot" nhất toàn cầu trên Netflix.

Bộ phim cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia như: Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra, "The 8 Show" còn lọt vào top 10 phim được xem nhiều nhất tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định sự phổ biến rộng rãi của dòng phim truyền hình Hàn Quốc trên phạm vi toàn cầu.

Nữ diễn viên Chun Woo Hee là nhân tố nổi bật trong "The 8 Show". Ảnh: Netflix.

Đạo diễn Han Jae Rim, người lần đầu tiên đảm nhận vai trò đạo diễn cho một bộ phim truyền hình, bày tỏ niềm hạnh phúc và nhấn mạnh rằng, thành công của "The 8 Show" là nhờ vào dàn diễn viên xuất sắc và ê-kíp tài năng. Các diễn viên như: Chun Woo Hee, Ryu Jun Yeol và Park Hae Joon đều nhận được lời khen ngợi vì màn thể hiện ấn tượng của mình.



Phản hồi trái chiều về "The 8 Show"

Tuy nhiên, "The 8 Show" cũng phải đối mặt với nhiều phản hồi trái chiều. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, có nhiều ý kiến cho rằng, bộ phim có dấu hiệu "đầu voi đuôi chuột" khi càng về cuối càng lộ nhiều khuyết điểm. Một số khán giả còn so sánh bộ phim với "Squid Game" và chê bai những chi tiết gây hài trong "The 8 Show" thiếu tinh tế và gượng gạo. Trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim được chấm 67% cà chua tươi từ các nhà phê bình và 54% từ người xem thông thường.

"The 8 Show" được chuyển thể từ truyện tranh mạng "Money Game" và "Pie Game" của Bae Jin Soo. Bộ phim xoay quanh tám người trưởng thành với những hoàn cảnh và nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều đang bế tắc trong cuộc sống. Họ chấp nhận tham gia vào một trò chơi thực tế "đổi thời gian lấy tiền", sống chung trong một tòa nhà bí ẩn có tám tầng, đối mặt với nhiều xung đột, mâu thuẫn và cám dỗ đầy căng thẳng.



Phim xoay quanh tám người trưởng thành với thân phận, nghề nghiệp, tính cách khác nhau nhưng đều đang bế tắc với cuộc sống. Ảnh: Netflix.

Bên cạnh những lời khen ngợi về nội dung và diễn xuất, "The 8 Show" cũng bị chỉ trích vì mức độ bạo lực và gây sốc quá mức. Nhiều khán giả cảm thấy mệt mỏi và khó chịu với những cảnh tra tấn và bạo lực kéo dài. Đạo diễn Han Jae Rim giải thích rằng, ý định của ông là làm cho khán giả cảm thấy không thoải mái với bạo lực để ngăn chặn khán giả cổ vũ nó, nhưng điều này lại gây ra nhiều tranh cãi về việc liệu việc sử dụng chính bạo lực để chỉ trích bạo lực có hợp lý về mặt đạo đức hay không.



"Các cảnh tra tấn đã khiến tinh thần tôi kiệt quệ", Lee Yeon-woo, một sinh viên đại học nói, sau khi ngừng xem bộ phim mới của Netflix "The 8 Show" chỉ sau nửa chừng vào tháng trước.

Nội dung ngày càng tàn bạo, đặc biệt là các cảnh tra tấn, quá sức chịu đựng đối với anh. Chỉ một đoạn clip ngắn về các cảnh tra tấn trên YouTube cũng đủ khiến cô rùng mình.

Lee cho biết: "Tôi tự hỏi liệu việc quảng bá một bộ phim kịch tính cao như vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả "Trò chơi con mực" cực kỳ bạo lực, trên các bảng quảng cáo lớn ở Samseong-dong và Myeong-dong ở Seoul có thích hợp hay không?".

Kim Da-eun (28 tuổi) và Kim Sung-hyun (23 tuổi) cũng đã xem bộ phim và nhận thấy các cảnh bạo lực lặp đi lặp lại và kéo dài đến mức họ phải bỏ qua những phần đó.

Chủ đề chính của bộ phim là chỉ trích "xã hội dopamine" của chúng ta, nơi luôn tìm kiếm và bị thúc đẩy bởi những điều gây kích thích. Tuy nhiên, việc miêu tả rõ ràng các cảnh bạo lực, bao gồm các hình phạt tàn nhẫn, tra tấn và thương tích cơ thể đã khiến nhiều khán giả cảm thấy quá mệt mỏi.

Các nhà phê bình cho rằng, việc Netflix sử dụng bạo lực và gây sốc trong nội dung của mình ngày càng tăng, đặc biệt sau thành công của "Trò chơi con mực" (2021), đã đạt đến mức không thể chịu đựng nổi với "The 8 Show".

Bộ phim theo chân các thí sinh phải tự giải trí để kiếm tiền, bạo lực tăng dần theo thời gian để chỉ trích mức độ sốc ngày càng tăng trong truyền thông.

Sensationalism thái quá có hợp lý về mặt đạo đức?

Đạo diễn Han Jae-rim giải thích: "Ý định là làm cho khán giả cảm thấy không thoải mái với bạo lực để ngăn chặn sự tôn vinh nó".

Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn cảm thấy mệt mỏi bởi những cảnh cận cảnh chân thực của bạo lực và các cảnh tra tấn kéo dài.

Nhà phê bình phim Oh Soo Kyung nhận xét: "Nội dung bạo lực của Netflix dường như đã đạt đỉnh với "The 8 Show" và khán giả đang có dấu hiệu mệt mỏi. Đã đến lúc đặt câu hỏi liệu việc thu hút sự chú ý qua sự kích thích thái quá có hợp lý về mặt đạo đức hay không?".



"The 8 Show" trở thành hiện tượng trên nền tảng phát trực tuyến cũng như tạo được tiếng vang trên nhiều thị trường quốc tế. Ảnh: Netflix.

Giáo sư Yoon Seok-jin từ khoa ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Chungnam cho biết: "Chỉ trích bạo lực bằng bạo lực là một sự mâu thuẫn. Kể từ "Trò chơi con mực", mức độ bạo lực và gây sốc trong các bộ phim của Netflix đã tăng lên đáng kể".

Các bộ phim khác của Netflix được tạo ra sau "Trò chơi con mực" như "The Glory" (2022-23) và "Mask Girl" (2023) cũng có mức độ bạo lực cao. Trong bộ phim "A Killer Paradox", phát hành vào tháng Hai, các cảnh giết người tàn bạo được lặp đi lặp lại.

Nhiều người mong đợi xu hướng này sẽ tiếp tục với các phát hành sắp tới, bao gồm cả mùa thứ hai của "Trò chơi con mực", dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix, Disney+ và Watcha đang đối mặt với sự chỉ trích liên tục về mức độ bạo lực và gây sốc không được kiểm soát, không giống như các mạng truyền hình truyền thống.

Từ bỏ những định kiến lỗi thời

Oh cho rằng, "The 8 Show" duy trì định kiến đối với người khuyết tật và các nhóm thiểu số thông qua các nhân vật thuộc tầng lớp thấp nhất. Tương tự, trước đó, "Trò chơi con mực" cũng từng bị chỉ trích vì cách miêu tả một thí sinh nữ trao đổi tình dục để tồn tại.



Khi Netflix củng cố vị trí của mình như một nền tảng OTT toàn cầu, nhiều chuyên gia kêu gọi công ty này nên đầu tư, tăng chất lượng nội dung.

Trong khi nhiều dịch vụ nội dung ban đầu đã thu hút sự chú ý thông qua các tác phẩm gây sốc, Netflix, với sự nổi tiếng toàn cầu hiện tại, cần chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Giáo sư Kim Heon-sik, ngành văn hóa xã hội tại Đại học Jungwon cho biết: "Ban đầu, người xem Netflix chủ yếu là nam giới đam mê thể loại bạo lực, giật gân này, nhưng giờ đây với nhiều người dùng nữ và các độ tuổi khác nhau, các bộ phim hài lãng mạn và lịch sử đang dần đứng trong bảng xếp hạng toàn cầu. Netflix nên sản xuất nội dung đa dạng phù hợp với vị thế của mình, thay vì dựa vào những cú sốc thị giác".

"The 8 Show" đã đạt được thành công đáng kể và trở thành một hiện tượng trên nền tảng phát trực tuyến, nhưng cũng không tránh khỏi những phản hồi trái chiều và tranh cãi. Bất chấp những ý kiến tiêu cực, bộ phim vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả toàn cầu và được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều người xem trong thời gian tới.