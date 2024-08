The Beverly Solari hiện thực hóa giấc mơ an cư phong cách thiên đường nhiệt đới Mỹ The Beverly Solari hiện thực hóa giấc mơ an cư phong cách thiên đường nhiệt đới Mỹ

Loạt chính sách hỗ trợ hấp dẫn bậc nhất thị trường, như được vay tới 100% giá trị căn hộ, được hưởng ưu đãi lên tới 11% tùy theo phương thức và tiến độ thanh toán… là những lợi thế giúp The Beverly Solari dễ dàng chinh phục khách hàng trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ an cư phong cách thiên đường nhiệt đới Mỹ.

Ưu đãi khủng hút khách đổ về dự án phía Đông TP HCM

Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại TP HCM, ông Fumihito Sato - một chuyên gia công nghệ đến từ Nhật Bản, quyết định sẽ mua một căn hộ để an cư lâu dài. Khi biết đến dự án The Beverly Solari tại Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức), ông Sato bị thu hút ngay bởi phong cách thiết kế chuẩn Mỹ và môi trường sống đẳng cấp như một resort. Điều đặc biệt khiến ông Sato chọn The Beverly Solari là chính sách ưu đãi 2% dành cho khách hàng mang quốc tịch Nhật Bản. Không chỉ dễ dàng sở hữu căn hộ phong cách Luxury Sky-Living, ông còn có động lực và nguồn lực để mua thêm bất động sản tại Việt Nam để kinh doanh cho thuê. "Chính sách mới cho phép người nước ngoài được mua và sở hữu lâu dài bất động sản ở Việt Nam nên tôi mong muốn đầu tư vào những dự án chất lượng, đa dạng tiện ích và giàu tiềm năng kinh doanh sinh lời như The Beverly Solari", ông nói. The Beverly Solari đang là điểm đến ưa thích của cả khách mua ở thực và giới đầu tư. Bên cạnh việc mở rộng cánh cửa cho người nước ngoài, The Beverly Solari cũng mang đến cho người mua những trợ lực độc nhất vô nhị, giúp cơ hội hiện thực hóa giấc mơ an cư phong cách thiên đường nhiệt đới Mỹ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Theo đó, tại The Beverly Solari, khách hàng có thể vay vốn lên đến 100% giá trị hợp đồng mua bán với lãi suất 0% trong 18 tháng đầu, được ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn. Đây là cơ hội cho những ai muốn đầu tư vào bất động sản mà không phải chịu áp lực tài chính ban đầu. Ngoài ra, người mua nhà còn có thể lựa chọn vay vốn 45 - 80% giá trị hợp đồng, được ân hạn nợ gốc 24 tháng, lãi suất 0% đến 24 tháng. Trong đó, khi lựa chọn vay 45%, khách hàng còn được hưởng mức ưu đãi 3% vào giá căn hộ. Nếu có điều kiện tài chính và thanh toán bằng vốn tự có, khách hàng sẽ được ưu đãi 6 - 9% trực tiếp vào giá bán, tùy tòa căn hộ. Tham gia chương trình cam kết nhận bàn giao căn hộ và về ở sớm trước 31/01/2025, người mua còn được ưu đãi thêm 2% giá trị hợp đồng, nâng tổng ưu đãi được hưởng lên tới 11%. Giới chuyên gia đánh giá, các ưu đãi đột phá của The Beverly Solari đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng, từ nhà đầu tư đến người mua để an cư. Những ưu đãi này không chỉ giúp khách hàng tối ưu chi phí mà còn mang lại giá trị đầu tư dài hạn, khẳng định vị thế của The Beverly Solari trong phân khúc bất động sản cao cấp. Thiên đường nhiệt đới phong cách bờ Tây nước Mỹ Ngoài chính sách ưu đãi lớn, điều khiến ông Fumihito Sato quyết định xuống tiền tại The Beverly Solari chính là hệ thống tiện ích đủ đầy, mang tới không gian sống như thiên đường nhiệt đới Mỹ ngay tại phía Đông TP HCM. "Chất sống Mỹ đề cao tinh thần tự do, phóng khoáng. Các tiện ích được thiết kế ở The Beverly Solari lấy cảm hứng từ bờ Tây nước Mỹ đều thể hiện sinh động tinh thần này", ông Santo nói. Nội khu The Tropical như một ốc đảo nhiệt đới với không gian xanh mát, nhiều tiện ích đa dạng. Phân khu mang tới không gian của miền nhiệt đới khoáng đạt ngay dưới chân các tòa căn hộ, nơi cư dân chỉ vài bước chân là có thể hòa mình vào làn nước trong mát của 3 bể bơi nội khu mang 3 phong cách riêng biệt. Ngoài không gian xanh của mặt nước còn có màu xanh của thảm thực vật trải rộng khắp các vườn cảnh quan, chòi nghỉ… Đặc biệt, không ít các tiện ích giống như một phiên bản thu nhỏ của vùng đất bên kia bán cầu - Beverly Hills (Mỹ) - nơi có những dãy cọ thẳng tắp trải dài 2 bên đường. Thiên đường nhiệt đới tại The Beverly Solari không chỉ mang đến trải nghiệm thư giãn, nghỉ dưỡng, mà còn là 365 ngày sôi động, náo nhiệt với hàng loạt tiện ích mua sắm, vui chơi giải trí đa dạng. Ngoài quảng trường Golden Eagle mang hình ảnh chim đại bàng sải cánh bay, nơi sẽ diễn ra nhiều lễ hội, hoạt động hấp dẫn, kế cận phân khu còn có TTTM Vincom Mega Mall rộng hơn 45.000m2, đại lộ mua sắm "triệu đô" Rodeo, sân tập golf 2 tầng 36 slots hiện đại mang đến vô vàn trải nghiệm thời thượng ngay kế bên nhà. Tầm nhìn "triệu đô" từ căn hộ The Beverly Solari Nhịp sống sôi động của đại đô thị dễ dàng thu vào tầm mắt của các gia chủ tinh hoa từ những căn hộ Luxury Sky-Living sang trọng. Cùng với đó, tầm view khoáng đạt nhìn ra đại công viên 36ha, sông Đồng Nai sẽ giúp cư dân The Beverly Solari tự viết nên tuyên ngôn làm chủ tầm cao, sở hữu chốn sống phóng khoáng như giới thượng lưu Mỹ. Sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp mang phong cách sống Mỹ độc đáo, lại có thêm trợ lực tài chính từ chủ đầu tư, The Beverly Solari hiện là một trong những thỏi nam châm hút khách về Vinhomes Grand Park - Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn. Một cộng đồng tinh hoa đang dần hình thành, trong đó có không ít cư dân quốc tế như ông Sato, người coi đây vừa là chốn sống trong mơ, vừa là môi trường đầu tư tiềm năng bậc nhất trên thị trường TP HCM. Tham khảo thêm Lợi thế giúp The Beverly Solari trở thành tâm điểm khu Đông TP HCM

Lực đẩy mới gia tăng giá trị cho phân khu phong cách Mỹ The Beverly Solari