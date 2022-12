Thế Giới Di Động (MWG) báo lợi nhuận thấp nhất trong 5 năm, hé lộ kế hoạch năm 2023

Lợi nhuận theo tháng của Thế Giới Di Động thấp nhất 5 năm

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng với doanh thu thuần đạt 123.683 tỷ đồng , tăng 12% so cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 3.998 tỷ đồng, giảm 9%.

Trong táng 11, doanh thu đạt khoảng 9.971 tỷ đồng, giảm 13% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 159 tỷ đồng, giảm 67%. Đây là mức doanh thu thấp nhất trong hơn một năm và lợi nhuận thấp nhất kể từ tháng 4/2017.

Theo Công ty, doanh thu tháng 11 của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh giảm 22% so với cùng kỳ do hầu hết ngành hàng ghi nhận sức cầu yếu hơn dự kiến ngay cả trong mùa cao điểm cuối năm. Sau 9 tháng đầu năm tăng trưởng, sản lượng bán ra của các sản phẩm chính ước tính giảm hai chữ số từ nền so sánh cao của quý IV/2021.

Với Bách Hóa Xanh, doanh thu riêng tháng 11 tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt hơn 1,3 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Doanh thu các cửa hàng xung quanh khu công nghiệp, khu chế xuất giảm 5 - 10% so với những tháng trước do tình trạng thiếu việc làm, giảm thu nhập của khách hàng là công nhân viên khu vực này.

Lợi nhuận ở cấp độ cửa hàng trong tháng 11 tăng 15%, chủ yếu do chi phí hủy hàng giảm mạnh. Sang tháng 12, Bách Hóa Xanh kỳ vọng đạt doanh thu tháng trung bình khoảng 1,4 - 1,5 tỷ đồng mỗi cửa hàng nhờ nhu cầu mua sắm tăng trước Tết và các chương trình kích cầu.

Trong tháng 11 và dự kiến cả quý IV, chi phí tài chính của Công ty tăng khoảng 50% so với mức trung bình 9 tháng đầu năm do lãi suất và tỷ giá tăng, dẫn đến biên lợi nhuận ròng giảm. Công ty đã thu hồi đủ vốn và lãi của 75% các khoản trái phiếu đầu tư và sẽ hoàn tất thu toàn bộ phần còn lại trước Tết Nguyên đán.

Năm 2022, MWG đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 140.000 tỷ đồng và 6.350 tỷ đồng . Với kết quả trên, doanh nghiệp đã thực hiện 88% chỉ tiêu doanh thu và mới đạt 63% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu 11 tháng, chuỗi Thế Giới Di Động (gồm Topzone) và Điện Máy Xanh đóng góp phần lượt 32.400 tỷ đồng và 64.300 tỷ đồng, chiếm 78% doanh thu của Công ty. Bách Hóa Xanh mang về 24.600 tỷ đồng, chiếm gần 20%. Phần còn lại đến từ các mảng kinh doanh khác.

Năm 2023, mở mới cửa hàng có chọn lọc, mang lại lợi nhuận trong 3 tháng

Năm 2023, với những bất ổn kinh tế chính trị, MWG vẫn đưa ra mục tiêu tăng trưởng dương về doanh thu và lợi nhuận ròng trong năm 2023 và tăng trưởng hai chữ số so với mức trung bình giai 2020-2022. Chỉ tiêu cụ thể sẽ được trình vào kỳ họp cổ đông gần nhất.

Đại gia bán lẻ còn thông báo sẽ mở mới cửa hàng có chọn lọc để có thể mang lại lợi nhuận trong vòng 3 tháng sau khi khai trương, không đặt mục tiêu số lượng cửa hàng mở mới cho từng chuỗi.

Các chuỗi sẽ tập trung vào tăng doanh số bán hàng tại cửa hàng hiện hữu (SSSG) và kiểm soát chi phí vận hành để tăng lợi nhuận tuyệt đối, chủ động hợp tác với nhãn hàng để có chương trình khuyến mãi phù hợp...

Công ty còn tập trung kiểm soát hàng tồn kho ở tất cả chuỗi, nhằm cân đối dòng tiền và cải thiện chi phí tài chính; đồng thời đầu tư cho các lĩnh vực mới như AVAKids, An Khang...

Tính đến hết tháng 11, Công ty có 1.169 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.277 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.729 cửa hàng Bách Hóa Xanh và hơn 500 nhà thuốc An Khang.

Trên thị trường chứng khoán, đóng của phiên giao dịch ngày 28/12, cổ phiếu MWG giảm 1,83% xuống 43.000 đồng/cp.