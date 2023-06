The Metropolitan - Vinhomes Ocean Park sắp ra mắt nhà mẫu

Trải nghiệm chân thật chất sống thượng lưu

Nếu Vinhomes Ocean Park được ví như một "thế giới thu nhỏ" thì The Metropolitan được đánh giá là mảnh ghép sắc nét - nơi hội tụ những tinh hoa kiến trúc và phong cách sống thịnh hành của những thành phố hiện đại bậc nhất phương Tây. Đặc biệt, The Metropolitan có sự kết hợp giữa năng lực và kinh nghiệm của hai nhà phát triển BĐS tầm cỡ là Vinhomes và Mitsubishi (Nhật Bản). Do đó, sự kiện khai trương nhà mẫu The Metropolitan được tổ chức vào 3/6 tới đây đang được các khách hàng, nhà đầu tư rất đón chờ.

Sự kiện khai trương nhà mẫu đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mang đến chất sống thượng lưu tại The Metropolitan

Tại sự kiện, khách hàng không chỉ được mục sở thị không gian sống hiện đại mà còn cảm nhận rõ hơn sự chăm chút tỉ mỉ trong từng khâu thiết kế, thi công mà chủ đầu tư dành cho phân khu. Những trải nghiệm chân thật khi tham gia sự kiện khai trương nhà mẫu cũng sẽ giúp khách hàng thêm vững tin vào quyết định lựa chọn căn hộ của bản thân.

Ảnh phối cảnh căn hộ mẫu tại The Metropolitan

Bên cạnh đó, khi tham dự lễ khai trương nhà mẫu The Metropolitan, các khách hàng còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng những phần quà giá trị trong mùa hè này như chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 3 chủ nhân may mắn nhất và vô số cơ hội sở hữu 2 chỉ vàng dành cho khách hàng đặt cọc chốt căn tại sự kiện. Cùng với đó là nhiều giải thưởng hấp dẫn khác như vé trải nghiệm công viên biển tạo sóng Vinhomes Ocean Park 2, voucher ẩm thực Lagoon Complex,...

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: "Sức hút của The Metropolitan không chỉ nằm ở tinh hoa kiến trúc, cảnh quan nội khu, nơi đây còn ưu tiên các mảng xanh, tạo nên một không gian sống hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm hơi thở thiên nhiên. Đáng chú ý, không gian chung dành cho cộng đồng cũng được bố trí hàng loạt tiện ích đẳng cấp như ở resort, mở ra cơ hội để cư dân tận hưởng lối sống xanh, khỏe mạnh theo các xu hướng đang thịnh hành trên toàn cầu."

Căn hộ Suit Apartment "vượt ngưỡng" mong đợi

Mang đậm tinh hoa của những thành phố nổi tiếng thế giới, The Metropolitan hội tụ những giá trị độc bản của Paris lãng mạn, London xa hoa, Zurich phóng khoáng và Beverly thời thượng. Trong đó, The Zurich là phân khu ra mắt đầu tiên với dòng sản phẩm Suit Apartment tại toà ZR1.

Suite Apartment bao gồm quỹ căn hộ studio với diện tích xấp xỉ 40m2 và căn 1 phòng ngủ với diện tích lên tới hơn 50m2. Dòng căn hộ này được thiết kế độc đáo và bài trí thông minh hơn hẳn so với các căn hộ cùng phân khúc, kiến tạo không gian khoáng đạt, giúp chủ nhân thỏa sức sáng tạo theo chất riêng.

Phân khu The Zurich sở hữu đặc quyền sống không khác gì Thụy Sĩ - quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Đặc biệt, toàn bộ căn hộ Suite Apartment đều sở hữu ban công và cửa sổ lớn giúp không gian trong nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn đắt giá. Diện tích đột phá cùng cảnh quan thư thái khiến căn hộ Suite Apartment là lựa chọn phù hợp cho những người trẻ ưa thích "góc cá tính riêng" ngay tại ngôi nhà của mình.

Không chỉ kiến tạo một không gian đa trải nghiệm vượt ngoài những tiêu chuẩn căn hộ thông thường, dòng sản phẩm Suite Apartment còn mang tới hệ thống tiện ích đẳng cấp chuẩn resort 5 sao như tổ hợp bể sục nóng Thermal Bath, phòng đá nóng và xông hơi; sân vườn trên mây; Gym Club và Yoga Club giữa tầng không…

Căn hộ Suite Apartment được ví như những phòng hạng sang tại các khách sạn châu Âu cao cấp

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng kiến tạo công viên nội khu lấy cảm hứng từ thành phố Zurich nổi tiếng với tháp đồng hồ Zurich, đài phun nước Rhine Fall, bể cảnh quan Zurich Fountain cùng soi bóng xuống mặt hồ Geneva trong xanh, êm đềm.…

"Là một trong những chủ nhân đầu tiên sở hữu căn hộ Suite Apartment tại tòa ZR1 (The Zurich), hơn ai hết tôi thật sự háo hức chờ đợi đến ngày 3/6 để được tận mắt chứng kiến không gian sống thực tế tại đây", anh Bảo Nguyễn chia sẻ.

Với những giá trị được chủ đầu tư ưu ái chắt lọc, quỹ căn giới hạn Suite Apartment tại tòa ZR1 - The Zurich nói riêng cùng phân khu The Metropolitan nói chung được giới đầu tư đánh giá là chuỗi sản phẩm dành cho những người trẻ thành đạt thế hệ mới, từ đó gia tăng sức nóng cho "tâm điểm thượng lưu" mới phía Đông Thủ đô trước ngày khai trương căn hộ mẫu.