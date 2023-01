The Terra An Hưng - Chốn an cư bình yên của gia đình đa thế hệ The Terra An Hưng - Chốn an cư bình yên của gia đình đa thế hệ

Với sự tư vấn của chuyên gia Văn Phú – Invest cùng đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp, anh Bùi Việt Bách, cư dân dự án The Terra - An Hưng đã "làm mới" căn "phòng bệnh dã chiến" thành chốn bình yên với nhiều tiện ích cho cha.

Màn "lột xác" ngoạn mục của "căn phòng bệnh dã chiến" Trong tập 4 "Là Nhà" đã hiện thực hóa mong muốn của anh Bùi Việt Bách về việc cải tạo căn phòng của người bố đang mắc Parkinson - chứng bệnh gây ảnh hưởng đến khả năng vận động và phòng của con trai. Anh Bách muốn cải tạo để 2 căn phòng mới mẻ hơn, đáp ứng công năng nhưng vẫn theo xu hướng hiện tại của căn nhà. Tập 4 chương trình Là Nhà với nhân vật Bùi Việt Bách - Cư dân dự án The Terra - An Hưng (Chủ đầu tư Văn Phú - Invest) Được biết, căn hộ của gia đình anh Bách thuộc dự án The Terra - An Hưng do Văn Phú - Invest làm chủ đầu tư và phát triển. Chia sẻ về lý do chọn nơi đây làm chốn an cư cho gia đình, anh Bách chia sẻ: "Dự án có không gian xanh mát, thoáng đãng, rất tốt cho sức khỏe của người già và mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi thành viên". Theo tư vấn của anh Lê Anh Tuấn - Phó giám đốc Nghiên cứu và phát triển dự án Văn Phú - Invest, căn hộ đều có ánh sáng và thông gió tối đa, gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, căn hộ vẫn cần được trau chuốt lại về nội thất để phù hợp hơn với nhu cầu của người bệnh mà không phải sửa lại kết cấu. Từ gợi ý của chuyên gia Văn Phú - Invest, team Concept Warehouse - KTS Nguyễn Cẩm Vân và team Flexhome - KTS Phan Hùng đã nghiên cứu thật kỹ về căn phòng và nhu cầu của gia chủ để đưa ra những phương án tối ưu nhất về không gian cũng như công năng sử dụng. Phương án thiết kế của Concept Warehouse Phương án thiết kế của Flexhome Sau nhiều ngày trăn trở và suy nghĩ, anh Bách quyết định chọn phương án từ team Flexhome - KTS Phan Hùng, vì mang cảm giác đơn giản và gọn nhẹ. Căn phòng sau khi hoàn thành đã khiến bố anh vô cùng vui vẻ vì không gian trở nên mới mẻ hơn. Con trai của anh Bách cũng rất hài lòng và thích với căn phòng mới đúng theo sở thích của mình. Chốn an cư lý tưởng ở phía Tây Thủ đô The Terra - An Hưng là một trong những dự án cao cấp tiêu biểu của Văn Phú - Invest với không gian sống xanh, thiết kế thông minh, đa dạng tiện ích. Dự án gồm 3 tòa nhà hỗn hợp căn hộ - thương mại - dịch vụ, cao 45 tầng, 3 tầng hầm và khu nhà phố thương mại. Mỗi căn hộ The Terra - An Hưng đều có kiến trúc hiện đại, tầm nhìn khoáng đạt, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, không khí mát lành, với hành lang mở, nhiều khe sáng và cửa đón gió. Từ căn hộ, các cư dân có thể ngắm hồ điều hòa, công viên Thiên văn học 12ha đẹp nhất khu đô thị và nhiều không gian xanh, tiểu cảnh, vườn hoa... trong nội khu dự án. Sống tại đây, cư dân sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành và cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. The Terra - An Hưng được đầu tư hơn 30 tiện ích, đáp ứng tối đa nhu cầu hưởng thụ cuộc sống và kết nối cộng đồng của cư dân như: vườn thượng uyển, vườn hoa, quảng trường nghệ thuật, khu vui chơi, khu luyện tập thể thao, phòng tập gym, hệ thống bể bơi bốn mùa, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng… Hệ tiện ích hiện đại mang đến không gian sống đáng giá, đủ đầy và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng cư dân văn minh nơi phía Tây thành phố. Trong đó, một tiện ích mang tính biểu tượng của dự án là khu vực cầu kính nối liền 3 tòa nhà trên tầng 33, được ví như tháp đôi Petronas của Malaysia. Với tầm nhìn khoáng đạt, cảnh đẹp và tràn ngập ánh sáng tự nhiên, cầu kính trở thành nơi thư giãn, ngắm cảnh và check in yêu thích của hầu hết cư dân sinh sống tại đây. Từ cầu kính dẫn vào một không gian sinh hoạt cộng đồng rộng rãi, xanh mát mà nhiều gia đình cư dân lựa chọn làm nơi tụ tập, sum vầy mỗi khi có dịp. Đây cũng chính là nơi mà gia đình anh Bách quây quần bên nhau trong những phút cuối của tập 4 "Là Nhà". Thư viện cộng đồng tại dự án The Terra - An Hưng Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, mang đến không gian sống đáng giá và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Hơn cả một chương trình về kiến trúc thông thường, "Là Nhà" lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân để tạo nên những giây phút đầy xúc cảm và nhân văn. Đứng sau sức hấp dẫn ấy của chương trình là những con người "chuyên tâm tạo giá trị sống", trong đó có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của nhà phát triển bất động sản Văn Phú - Invest. Suốt 20 năm qua, Văn Phú - Invest luôn dành trọn tâm huyết trong từng dự án, không chỉ kiến tạo một chốn đi về với thiết kế thông minh mà còn kiến tạo nên tổ ấm - nơi vỗ về, bao bọc tinh thần cho mỗi cư dân. Tham khảo thêm thông tin về dự án: https://vanphu.vn/the-terra/the-terra-an-hung Lợi suất đầu tư hấp dẫn tại shophouse khối đế The Terra - An Hưng 16/12/2020 13:55

