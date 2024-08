Thẻ tín dụng Nam A Bank nhận "mưa" giải thưởng từ JCB

Theo đó, Nam A Bank đã được vinh danh tới 6 hạng mục giải thưởng, bao gồm: The Inspirational Product and Solution 2023 (Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2023), Leading Licensee in Premium Card Acquisition 2023 (Ngân hàng dẫn đầu về phát hành thẻ mới phân khúc cao cấp 2023), Leading Licensee in Card Activation Balance Increase 2023 (Ngân hàng dẫn đầu về Tăng trưởng Thẻ tích lũy kích hoạt 2023), Leading Licensee in Spending Volume 2023 (Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số thanh toán thẻ 2023), Leading Licensee in Outstanding Spending Volume Growth 2023 (Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng Doanh số giao dịch thẻ năm 2023), Leading Licensee in International Spending Volume 2023 (Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch thẻ tại nước ngoài 2023).



Nam A Bank nhận hàng loạt giải từ tổ chức thẻ JCB.

Năm vừa qua, thẻ tín dụng Nam A Bank tăng tích lũy kích hoạt 35% so với năm 2022, doanh số thanh toán thẻ tăng gần 260% so với năm 2022, doanh số giao dịch thẻ tăng gần 250%, doanh số giao dịch thẻ tại nước ngoài tăng hơn 120%... Tốc độ tăng trưởng này đã góp phần không nhỏ giúp Nam A Bank tiếp tục ghi dấu ấn tiên phong trong hoạt động thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng này cũng là minh chứng khẳng định sự sáng tạo và đột phá không ngừng của Nam A Bank trong việc phát triển sản phẩm thẻ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngân hàng đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những trải nghiệm thanh toán tiện lợi, an toàn cho khách hàng – nền tảng của sự phát triển bền vững. Đồng thời, khẳng định bước tiến quan trọng, vững chắc trong việc tạo ra những sản phẩm độc đáo dành riêng cho phân khúc khác hàng cao cấp. Đơn cử, Thẻ tín dụng Happy Golf được thiết kế sang trọng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho các golfer đã có những đóng góp tỷ trọng lớn trong doanh số giao dịch thẻ JCB.

Đây là hệ thống giải thưởng thường niên của JCB nhằm tôn vinh các đối tác chiến lược và ngân hàng uy tín tại thị trường Việt Nam. Giải thưởng được trao tặng dựa trên các đánh giá toàn diện về giải pháp thẻ tạo trải nghiệm khác biệt, độc đáo cho khách hàng, có tốc độ tăng trưởng ấn tượng… của các ngân hàng thành viên và đối tác. Hàng năm, thẻ tín dụng Nam A Bank đều được vinh danh ở nhiều hạng mục và đây là lần đầu tiên Ngân hàng này được JCB trao tặng tới 6 giải thưởng.

Thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ Nam A Bank xem tại đây.