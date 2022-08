Nhiều năm nay, do chưa có được nguồn để xây dựng điểm trường mầm non tại thôn Bản Mạn (xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn), học sinh của điểm trường này phải đi học nhờ tại trường Tiểu học Bằng Thành II.



San gạt mặt bằng điểm trường mầm non Bản Mạn tại thôn Bản Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Chia sẻ khó khăn với thầy trò nơi đây, Báo NTNN/Dân Việt đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây dựng 2 phòng học nhằm giúp đảm bảo chất lượng việc dạy và học tại điểm trường mầm non Bản Mạn.

Công trình có tổng mức đầu tư 600 triệu đồng. Đầu tháng 8/2022, công trình phòng học điểm trường mầm non Bản Mạn đã được khởi công.

Thông tin từ đơn vị thi công, đến nay, công trình này đã đạt khoảng 70% khối lượng công việc.

Điều kiện thời tiết không thuận lợi nên đơn vị thi công điểm trường mầm non Bản Mạn đang phải nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tiến độ. Ảnh: Chiến Hoàng

Do ảnh hưởng bởi thời tiết, mưa lớn kéo dài, đơn vị thi công điểm trường mầm non Bản Mạn vẫn đang nỗ lực gấp rút hoàn thành tiến độ để phòng học điểm trường mầm non Bản Mạn sớm được đưa vào sử dụng.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Hoàng Thị Duyên - Quyền Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết, huyện Pác Nặm rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 55,66%. Cơ sở hạ tầng thiết yếu còn rất thiếu, nhất là cơ sở hạ tầng của các điểm trường vùng sâu, vùng xa.

Bà Hoàng Thị Duyên - Quyền Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn nói về khó khăn của huyện 30A Pác Nặm. Ảnh: Chiến Hoàng

"Hiện nay, một số trường còn thiếu phòng học, nhà bán trú cho giáo viên như điểm trường Pù Lườn của xã Cao Tân, điểm trường Lủng Phảng của xã Cổ Linh…

Báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ xây dựng cho 2 phòng học tại điểm trường mầm non Bản Mạn (xã Bằng Thành) đã góp phần đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác dạy và học của huyện Pác Nặm.

Trong thời gian tới, huyện Pác Nặm mong muốn được các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ vật chất, tinh thần với các điểm còn khó khăn trên địa bàn huyện" - Quyền Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm chia sẻ.

Quá trình thực hiện phần móng tại điểm trường mầm non Bản Mạn trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa nhiều.Ảnh: Chiến Hoàng

Thông tin từ chính quyền xã Bằng Thành, thôn Bản Mạn có 55 hộ với 257 nhân khẩu, chủ yếu người Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ sinh sống. Trước đó, việc đi lại ở xã rất hạn chế do đường sá xuống cấp nghiêm trọng nên cuộc số của người dân gặp nhiều khó khăn.

Năm 2021, được sự đầu tư của Nhà nước, đường tuyến 258C mở qua thôn đã giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn. Chất lượng cuộc sống cũng nhờ đó được nâng lên, tuy nhiên, việc học tập ở bậc mầm non của con em trong thôn vẫn gặp khó khăn vì không có phòng học, phải đi học nhờ.

Công trình điểm trường mầm non Bản Mạn đến nay đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. Ảnh: Mai Hà cung cấp

Ông Lục Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã Bằng Thành cho biết, học sinh mầm non phải đi học nhờ tại trường tiểu học Bằng Thành II, điều kiện không được đảm bảo, trường đã xuống cấp nhiều. Việc Báo NTNN/Dân Việt phối hợp hỗ trợ xây phòng học tại Bản Mạn, cấp ủy, chính quyền địa phương rất vui mừng.

"Khi có tài trợ, địa phương đã họp trong cấp ủy, rà soát quy hoạch, chuyển điểm trường ra vị trí mới phù hợp với khuôn viên của nhà trường. Về mặt bằng để xây điểm trường, người dân rất ủng hộ và sẵn sàng hiến đất cho việc làm điểm trường này" - Ông Quyết thông tin thêm.

Từ lâu, người dân trong thôn vẫn luôn mong mỏi có được một ngôi trường mầm non kiên cố cho các con, cháu trong thôn theo học. Bởi các cháu mầm non phải đi học nhờ cơ sở trường Tiểu học Bằng Thành II cũng khiến không ít phụ huynh băn khoăn, lo ngại.

Chị Ma Thị Xuân (thôn Bản Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) chia sẻ niềm vui khi điểm trường mầm non Bản Mạn được xây dựng. Ảnh: Chiến Hoàng

Chị Ma Thị Xuân (thôn Bản Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) cho biết: "Chúng tôi rất mừng vì điểm trường mới gần đường, thuận tiện đi lại. Việc các con học nhờ ở trường Tiểu học Bằng Thành II tuy không xa nhưng cũng có một số lo lắng nhất định, như việc các anh chị tiểu học lớn hơn, có đồ chơi sợ các cháu tranh nhau các con học mầm non còn nhỏ có thể bị ngã hay va đập…"

Chị Nông Thị Thời, thôn Bản Mạn khi trao đổi với phóng viên về việc có điểm trường mới cho con em bậc mầm non thôn Bản Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Chị Nông Thị Thời (thôn Bản Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) khẳng định, có trường mới, các con sẽ có điều kiện học tập tốt hơn. Điểm trường mới có sân rộng, các con chơi chắc chắn cũng sẽ thoải mái hơn chỗ đang học nhờ hiện nay.