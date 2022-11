Thêm một sân chơi cộng đồng cho trẻ em ngoại thành TP.HCM

Sân chơi cộng đồng cho trẻ em phường An Phú Đông, quận 12 đang được hoàn thành. Ảnh: BASF

Sân chơi đặt tại Trung tâm học tập cộng đồng phường An Phú Đông do BASF phối hợp thực hiện cùng doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds (Nghĩ về sân chơi trong phố), Đoàn thanh niên phường An Phú Đông và Trung tâm Học tập Cộng đồng phường An Phú Đông, nhằm giúp trẻ em tại đây có điều kiện vui chơi và phát triển thể chất, trí tuệ trong một môi trường an toàn, nhiều tính tương tác.



Theo ông Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, đại diện Think Playground, Trung tâm học tập cộng đồng phường An Phú Đông có 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại đây. Đa số các em vừa phụ giúp gia đình, vừa đi học để biết con chữ. Việc tạo dựng sân chơi tại đây không chỉ giúp các em tăng cường thể chất và tinh thần mà còn thúc đẩy sự kết nối, sẻ chia, qua đó tạo dựng một cộng đồng vững mạnh hơn.

Với thiết kế sáng tạo, sân chơi và các thiết bị chơi đều được làm từ các vật liệu thân thiện với trẻ em như gỗ, dây thừng và một số vật liệu tái sử dụng như lốp xe cũ giúp các em tương tác với thiên nhiên, đồng thời tạo thói quen kéo dài vòng đời các đồ vật đã qua sử dụng cho các em. Các thiết bị chơi được thiết kế với công năng đa dạng, giúp các em thúc đẩy khám phá, sáng tạo cũng như phát triển các kỹ năng cần thiết khác.

"Việc vui chơi ngoài trời đóng vai trò ý nghĩa đối với sự phát triển toàn diện của trẻ và chúng tôi tin rằng sân chơi này sẽ giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui chơi, đồng thời phát triển nhiều kỹ năng. Quan trọng không kém, chúng tôi thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu ít phát thải và cung cấp kiến thức về khoa học tự nhiên, môi trường và cách thức các em có thể đóng góp vào bảo vệ môi trường từ khi còn nhỏ," ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam cho biết.

Vui chơi là yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ và trẻ em nên được khuyến khích tham gia các hoạt động khám phá ngoài trời nhằm học hỏi và phát triển toàn diện về mặt cảm xúc, thể chất và trí tuệ. Hiện nay, quá trình đô thị hóa nhanh chóng của các thành phố lớn ở Việt Nam đang thu hẹp các khu vui chơi công cộng dành cho trẻ em.

Việc thiếu công viên công cộng và sân chơi cũng như điều kiện xuống cấp của các sân chơi hiện sẽ cản trở sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em cũng như sức khỏe cộng đồng nói chung. BASF bắt đầu đồng hành cùng Think Playgrounds xây dựng và bàn giao sân chơi cộng đồng mới cho các trường học, bệnh viện và khu dân cư từ năm 2019, mang lại lợi ích cho gần 14.000 trẻ em tại Yên Bái, TP.HCM và Hà Nội.