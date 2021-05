Theo bạn đánh nhau, thanh niên bị nhóm đối tượng truy sát chém chết

Bên cạnh đó, Trương Văn Đức (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang, trú quận Bình Tân) cũng bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, tối 4/4, Đức và Hùng cùng một số người bạn tới quán ốc Sinh viên 2 đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để ăn nhậu. Sau đó, nhóm vào phòng vip của quán ngồi ăn nhậu được một lúc thì Hùng mâu thuẫn với nữ nhân viên của quán và mọi người can ngăn.

Tang vật thu giữ.

Khoảng 1h ngày 5/4, khi vừa ra khỏi quán thì Đức bị nhóm nhân viên quán đuổi đánh nên bỏ chạy. Bực tức, Đức gọi Tăng Vĩnh Cường (SN 1998, ngụ quận Bình Tân) rủ đi trả thù. Khi tới nơi, cả hai cầm dao tự chế xông vào đuổi đánh các nhân viên. Bị tấn công, các nhân viên dùng bàn ghế, hung khí chống trả. Sau đó, Đức bỏ chạy ra ngoài thoát thân. Riêng Cường bị nhóm đuổi theo tới căn nhà trên đường Miếu Bình Đông thì bị chém gục nằm tại chỗ.

Người dân vội kiểm tra đưa Cường đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng Cường đã tử vong. Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra và thu giữ nhiều dao tự chế, hung khí…

Mới đây, công an đã bắt giữ được nhóm đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do Đức là nguyên nhân dẫn tới vụ án và lấy 2 con dao tự chế đưa cho Cường tới đánh nhau dẫn tới án mạng nên công an bắt giam Đức về tội "Gây rối trật tự công cộng".