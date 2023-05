Thi 2 nội dung khó trong 10 phút, Nguyễn Huy Hoàng tuột HCV đáng tiếc

Với lịch sắp xếp chung kết 200m bướm nam ngay sau nội dung 400m tự do nam chưa đầy 10 phút, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục ra tranh tài chung kết thứ hai của mình trong ngày. Tuy nhiên, sức khỏe đã bị ảnh hưởng đáng kể do quãng nghỉ ngắn nên Nguyễn Huy Hoàng chỉ về hạng 4 của cự ly với 2 phút 01 giây 28. Như vậy, Huy Hoàng đã không thể có được hai tấm HCV nhưng một kết quả vô địch 400m tự do đã là thành công cho cá nhân kình ngư này.