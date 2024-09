Thi công ngày đêm sửa cầu, "giải cứu" ùn tắc cao tốc TP.HCM - Long Thành

Ngày 11/9, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E – đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) cho biết, sau 6 ngày sửa chữa việc thi công khe co giãn tại 1 làn của cầu Long Thành đã hoàn thành, vượt tiến độ dự kiến 2 ngày.

Theo Phó giám đốc VEC E, đơn vị thi công tổ chức thi công liên tục ngày đêm, tăng ca, tăng giờ làm. Cụ thể, đơn vị thi công cân chỉnh, lắp đặt khe co giãn mới, đổ bê tông phần nối giữa khe co giãn và bản mặt cầu. Dự kiến ngày 12/9, đơn vị thi công bắt đầu chuyển làn thi công (thi công sang làn phải theo hướng Đồng Nai về TP.HCM).

"Đơn vị vận hành khuyến cáo các phương tiện di chuyển sang làn trái khi bắt đầu lên cầu Long Thành theo hướng Đồng Nai về TP.HCM để tránh xung đột giao thông gần vị trí thi công ", bà Phương thông tin thêm.

Lực lượng chức năng sửa cầu Long Thành. Ảnh: L.Y

Trước đó, đơn vị thi công dự kiến sửa chữa khe co giãn tại trụ P20, cầu Long Thành (lý trình Km 12+228, hướng Đồng Nai - TP.HCM) hoàn thành trong 18 ngày tính từ ngày 5/9.

Theo phương án sửa chữa khe co giãn tại trụ P20 đã được chủ đầu tư phê duyệt, bao gồm các bước lắp đặt hệ thống cảnh báo, tập kết vật tư vật liệu, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động. Nhà thầu đục tẩy lớp bê tông, tháo bỏ khe co giãn cũ chuyển về nơi tập kết, lắp đặt khe co giãn mới; đổ bê tông phần nối giữa khe co giãn và bê tông nhựa mặt cầu.

Thời gian qua, quốc lộ 51 (đoạn qua huyện Long Thành đến thị xã Phú Mỹ) và đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng TP.HCM về Đồng Nai) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, ô tô xếp hàng di chuyển khó khăn. Nguyên nhân của việc ùn ứ được xác định là do một phần cầu Long Thành trên cao tốc bị rào chắn để sửa khe co giãn.