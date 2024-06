Thí sinh ở TP.HCM đề phòng mưa và dông trong các ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2024

Ngày mai, 90.062 thí sinh của TP.HCM bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Để tổ chức tốt kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP đã chuẩn bị 162 điểm thi với tổng số 3.800 phòng thi.

Về thời tiết trong ngày thi THPT quốc gia tại TP.HCM, ngày 26/6, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 2-3 ngày tới, khu vực TP.HCM và Nam bộ có vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông Nam, rãnh áp thấp qua Bắc Trung bộ mờ dần.

Tại TP.HCM, thời tiết trong ngày thi THPT có nhiều mây, trưa đến chiều khả năng có mưa. Ảnh: Mạnh Tiến

Trên cao, cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây và có trục qua Bắc bộ. Đồng thời ở phía Nam vùng hội tụ gió ở ngoài khơi khu vực Nam Biển Đông có xu hướng di chuyển về phía Tây (ở khu vực vùng biển phía Nam các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và vùng biển phía Tây).

TP.HCM và các tỉnh Nam bộ, trời chuyển nhiều mây hơn, ngày nắng. Trưa chiều, chiều tối và đêm về sáng sớm có mưa rào và dông rải rác (diện mưa có xu hướng gia tăng trở lại), có nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng mưa lớn chủ yếu tập trung ở khu vực các tỉnh miền Tây, mưa lớn cần đề phòng nước không thoát kịp gây ngập cục bộ ở khu vực trũng thấp, ven sông.

Trong trưa và chiều nay, tại TP.HCM ngày nắng, trưa chiều có mưa rải rác (diện mưa có xu hướng giảm so với ngày hôm trước).

Một số nơi có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.