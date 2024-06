Yên Bái: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT bớt lo lắng trong điều kiện thời tiết mưa lũ

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Đêm 25/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Đặc biệt, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/6 đến 3 giờ ngày 26/6 tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã lên tới 222mm. Đây là thời tiết rất nguy hiểm, lượng mưa lớn tập trung diễn ra trong thời gian ngắn thường đi kèm với nhiều loại hình thiên tai khác như: Lũ quét, sạt lở đất, lũ ống…

Từ ngày 26/6 đến ngày 28/6, khu vực Bắc Bộ sẽ trải qua thời tiết khá bất ổn với sự xuất hiện của mưa rào và dông rải rác, đặc biệt vào chiều và tối.