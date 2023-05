Thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm trước, muốn dự thi năm nay thì đăng ký ở đâu?

Theo Điều 12 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, thí sinh đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm trước nhưng trượt thì nộp hồ sơ đăng ký thi lại tại địa điểm (gọi là nơi đăng ký dự thi) do sở GDĐT quy định.

Theo điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT thì người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, là thí sinh tự do.

Thí sinh tự do thuộc đối tượng trên có nguyện vọng được xem xét bảo lưu điểm thi theo quy định của Quy chế thi. Điểm bảo lưu do hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra và xác nhận; trường hợp thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh khác với tỉnh đã dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thì điểm bảo lưu do Sở GDĐT nơi thí sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra và xác nhận.

Thí sinh trao đổi sau buổi thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Phạm Hưng

Nếu thí sinh bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2023 phải có xác nhận bản sao học bạ được cấp hoặc bản sao kết quả học tập THPT, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước do Sở GDĐT xác nhận.

Theo Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GDĐT, từ ngày 4/5/2023 đến 17h ngày 13/5/2023, thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp; đơn vị đăng ký dự thi thu hồ sơ đăng ký dự thi và bản photocopy CMND/CCCD, nhập dữ liệu của thí sinh hệ thống quản lý thi.

Hồ sơ đăng ký tham gia thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT bao gồm những giấy tờ sau:

2 phiếu đăng ký dự thi giống nhau.

Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp.

Các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

File ảnh (hoặc 2 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Bản sao bằng tốt nghiệp THCS.

Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.