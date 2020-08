Thi tốt nghiệp THPT 2020: Các địa phương có dự phòng để ứng phó dịch Covid-19

Tại hội nghị trực tuyến giữa Bộ GDĐT với 63 Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của địa phương, báo cáo công tác chuẩn bị, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho biết, hiện tại đã có 46/63 tỉnh, thành được Bộ thành lập các đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

“Thời gian qua, Bộ yêu cầu các địa phương phải có phương án đối phó với dịch Covid-19. Đặc biệt chú ý hỗ trợ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh. Vì thế, khi dịch Covid-19 trở lại, các địa phương đã có dự phòng để ứng phó” - ông Trinh nhấn mạnh.

Chỉ còn hơn 1 tuần là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức bắt đầu. (Ảnh minh họa).

Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới ngày thi, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho hay, dù là địa bàn có đông thí sinh nhất cả nước nhưng tới thời điểm này địa phương đã sẵn sàng việc chuẩn bị. Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, toàn thành phố có 79.263 thí sinh đăng ký dự thi tại 3.326 phòng thi của 143 điểm thi; có 9.443 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, 1.448 nhân viên, an ninh, trật tự viên phục vụ tại các điểm thi. Do tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, Sở dự kiến sẽ bổ sung ít nhất 572 cán bộ coi thi để đáp ứng các tình huống đột xuất nếu có.

Tuy nhiên, ông Quý cho biết, Bộ Y tế cần có những hướng dẫn cụ thể hơn, các điểm thi cần sát khuẩn, thí sinh cần đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách trong phòng thi, đảm bảo phân luồng khi thí sinh ra vào điểm thi để không lây nhiễm. Bên cạnh đó, phương án phân loại thí sinh theo từng diện nguy cơ khác nhau cũng cần có hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin, Ban Chỉ đạo thi thành phố đã chỉ đạo bố trí các phòng thi cách ly trong 115 điểm thi. Ông Đức bày tỏ băn khoăn về công tác chấm thi sắp tới, thành phố sẽ phải tổ chức ở 1 điểm với khoảng 600 người làm công tác chấm thi, như vậy chắc chắn sẽ vi phạm quy định về tập trung đông người và nguy hiểm trong tình hình hiện nay nên cần xin ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết.



Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Giáo dục Thời đại).

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, tất cả các giáo viên nằm trong khâu sao, in đề thi đã được cho xét nghiệm để đảm bảo không có Covid-19. Cùng với đó, Hải Phòng cũng đã rà soát giáo viên liên quan đến Covid-19 để có phương án thay thế.

Ông Lê Hải Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cao Bằng lại bày tỏ lo lắng về việc điều chỉnh giãn cách và tổ chức điểm thi riêng sẽ gặp khó khăn ở khâu in sao và bảo quản đề thi. Đề thi hiện tại đang có 24 đề thi/túi, nếu tách phòng thi thì có khả năng sẽ lộ đề.

Kết luận buổi họp, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định: "Còn gần 10 ngày nữa kỳ thi sẽ diễn ra, chúng ta phải bám sát không phải từng ngày mà từng giờ diễn biến của dịch bệnh để có phương án phù hợp. Thời gian tới, chúng ta tiếp tục rà soát để làm tốt các công việc còn lại của kỳ thi. Một số địa phương có nguy cơ cao như Đà Nẵng, Quảng Nam cần bình tĩnh, sát sao, bám sát diễn biến dịch để cùng Bộ GDĐT, Bộ Y tế để có sự tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có những giải pháp phù hợp liên quan đến kỳ thi".

Ông Nhạ lưu ý dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều việc phát sinh, trong đó có tăng cường phòng chống dịch bệnh để tổ chức kỳ thi an toàn, không chỉ an toàn về an ninh mà cả sức khỏe. "Chúng ta không vì một số khó khăn mà không cân nhắc kỹ khi đưa ra quyết định" - ông Nhạ nói.