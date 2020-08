Thi tốt nghiệp THPT 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tặng 500 hộp khẩu trang, 500 chai gel rửa tay cho các sĩ tử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã thực sự bắt đầu, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, từ ngày 24/7 đến nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã cử các đoàn cán bộ viên chức đến 50 trường THPT có nhiều phối hợp, đóng góp trong công tác đào tạo của Học viện để phối hợp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Theo đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tặng 50 trường THPT 500 hộp khẩu trang kháng khuẩn và 500 chai gel rửa tay, đảm bảo các điều kiện an toàn để các trường tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đạt kết quả tốt nhất.

Cán bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam tặng khẩu trang, gel sát khuẩn cho Trường THPT Thạch Thất (Hà Nội) phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Bên cạnh đó, từ ngày 06 đến 11/8/2020, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 116 cán bộ, viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tham gia thực hiện công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại tỉnh Nghệ An.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tiếp tục là căn cứ xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 khách quan, trung thực không chỉ đánh giá đúng chất lượng giáo dục phổ thông, lựa chọn được các thí sinh xứng đáng vào các trường đại học, cao đẳng mà còn góp phần quan trọng củng cố, phát huy niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục.

Vì vậy, mỗi cán bộ, viên chức tham gia công tác kiểm tra, giám sát đều là một mắt xích quan trọng góp phần vào thành công chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Cán bộ, viên chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT 2020 tại 33 điểm thi của tỉnh Nghệ An từ ngày 08/8 đến ngày 11/8 với các nội dung kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức coi thi; thanh tra, kiểm tra công tác coi thi của Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn xung quanh khu vực in sao đề thi.