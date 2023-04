Thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6. Lịch thi và thời gian thi các bài thi/môn thi chi tiết như sau:

Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các khâu tổ chức Kỳ thi thực hiện theo Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GDĐT. Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GDĐT, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh .

Sở GDĐT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương bảo đảm thực hiện đúng Quy chế thi, Công văn hướng dẫn này và các hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp tổ chức thi của các cấp có thẩm quyền (nếu có). Công tác bảo đảm an toàn, an ninh của Kỳ thi tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các Sở GDĐT thực hiện chế độ báo cáo bảo đảm kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; cập nhật đầy đủ số liệu và kiểm tra độ chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT; Nếu phát sinh tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức thi, đặc biệt các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phải báo cáo ngay về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

- Trước ngày 13/5: Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành.

- Từ ngày 14-19/5: Rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có).

- Từ ngày 26-28/5: Hoàn thành chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có); bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT.

- Hoàn thành chậm nhất ngày 7/6: Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

- Các ngày 28,29 và 30/6: Tổ chức thi.

- Hoàn thành chậm nhất 17giờ ngày 15/7: Tổ chức chấm thi; Tổng kết công tác chấm thi; Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT; Đối sánh kết quả thi.

- 8h00 ngày 18/7: Công bố kết quả thi.

- Hoàn thành chậm nhất ngày 20/7: Xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Hoàn thành chậm nhất ngày 22/7: Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

- Hoàn thành chậm nhất ngày 24/7: Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh.

- Từ ngày 18/7 đến hết ngày 27/7: Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

- Hoàn thành chậm nhất ngày 12/8: Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.