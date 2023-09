Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, 25/9, VN-Index giảm đến 39,85 điểm (-3,34%), xuống còn 1.153,20 điểm. HNX-Index cũng giảm mạnh 11,64 điểm (-4,79%), xuống còn 231,5 điểm. UPCoM-Index giảm 2,06 điểm (-2,27%) xuống 88,7 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng hẳn về bên bán, với 720 mã giảm và 176 mã tăng.

Đáng lưu ý, trong bối cảnh bi quan của thị trường, khối ngoại quay lại mua ròng trên hai sàn. Trong đó, khối ngoại đã mua ròng 708 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung ở các cổ phiếu HPG (109 tỷ đồng) và SSI (102 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 16,7 tỷ, trong đó PVS được mua ròng nhiều nhất, với 7,6 tỷ đồng.

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam, nhận định khả năng thị trường giảm điểm hôm nay đến từ nguyên nhân là chủ ý của các nhà đầu tư "cá mập" trên thị trường.

-Thưa ông, nguyên nhân vì sao thị trường giảm điểm mạnh phiên hôm nay, dù thị trường không có thông tin tiêu cực gì?

Theo tôi, phiên hôm nay giảm điểm mạnh đến từ sự dẫn dắt của các nhà đầu tư lớn. Họ đạp thị trường để định hướng thị trường đi xuống. Từ đó các nhà đầu tư sẽ hoảng loạn và bán theo, vì bị dẫn dắt tâm lý.

Thêm vào đó, tôi cho rằng có một số nguyên nhân khiến thị trường biến động mạnh. Trong đó, nguyên nhân chính đến từ thông tin một công ty chứng khoán lớn tiếp tục cắt giảm margin.

Kế đến là việc nhà đầu tư lo ngại tác động từ Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng như việc NHNN hút ròng thông qua phát hành tín phiếu 10.000 tỷ đồng. Nhưng về động thái hút ròng của NHNN, tôi cho rằng đây không phải là vấn đề lớn.

iệc NHNN phát hành tín phiếu vì hệ thống ngân hàng thương mại đang thừa tiền, chưa phải tới mức NHNN muốn siết chính sách tiền tệ như nhà đầu tư lo lắng.

Về Thông tư 06 có nội dung không cho công ty chứng khoán (CTCK) vay tiền với mục đích để gửi tiền ở các tổ chức tín dụng (TCTD), nhà đầu tư đang hiểu nhầm nội dung này. Họ hiểu theo hướng quy định này ảnh hướng tới CTCK.

Hiện đa phần các CTCK có vay vốn ở các ngân hàng, nghĩa là CTCK cần tiền mới vay, không có lý do gì họ vay rồi gửi lại ngân hàng. Thực tế CTCK đi vay phục vụ hoạt động cho vay margin, lãi suất cao hơn nhiều so với gửi tiết kiệm. Tôi cho rằng một số nhà đầu tư chưa am hiểu thông tin về thị trường tiền tệ, cộng thêm lời xúi giục nên đã bán tháo cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán phiên 25/9

Nguyên nhân nữa đến từ thông tin cuộc họp của FED, tuy cơ quan này không tăng lãi suất nhưng vẫn có quan điểm khá cứng rắn, rằng sẽ tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 11. Điều này làm cho nhà đầu tư không hứng khởi.

Ngoài ra, hơn 1 tháng qua nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển trạng bán ròng khá mạnh, vài trăm tỷ/phiên làm cho lực cầu suy yếu. Việc bán ròng của khối ngoại làm nhà đầu tư trong nước thận trọng hơn, bán ra nhiều hơn.

Cuối cùng, thị trường đã tăng điểm trong thời gian dài đẩy P/E thị trường cao hơn kỳ vọng, ước tính 13 - 15 lần, ngưỡng không quá cao nhưng không còn quá hấp dẫn nhà đầu tư khiến họ thận trọng, hạn chế giải ngân.

-Một số ý kiến cho rằng đà giảm của thị trường là do nhà đầu tư bị làn sóng "call margin"?

Theo tôi, có hiện tượng nhà đầu tư bị bán force sell, "call margin", nhưng đây không phải là nguyên nhân chính. Bởi suốt phiên buổi sáng nay thị trường vẫn đang tốt, nên nếu bán thì họ đã bán phiên sáng rồi. Hơn nữa, cả phiên thứ 6 tuần trước thị trường cũng không giảm quá khủng khiếp, nên lực bán force sell hay lượng tiền cần phải bán của call margin cũng không quá lớn.

Và nếu force sell thì cũng không có ai tuông lượng hàng ra bán bất chấp, bán tháo như vậy.

-Theo ông, thị trường chứng khoán tuần này nhà đầu tư nên chú ý gì?

Tuần cuối tháng 9, tôi cho rằng thị trường vẫn còn vài phiên rung lắc, sau đó có sự hồi phục ngắn hạn, mang khuynh hướng tích lũy có tăng có giảm, nhưng mức giảm không quá sâu, lực cầu bắt đầu mua vào khi giá đã giảm đáng kể.

Thị trường chuẩn bị đón sóng kết quả kinh doanh quý III, tôi cho rằng kết quả sẽ khởi sắc hơn nhiều so với quý I và II. Tình hình xuất khẩu cải thiện tốt, các doanh nghiệp ký thêm nhiều hợp đồng mới, có những mặt hàng tăng trưởng nhiều hơn năm ngoái.

Chưa kể mặt bằng chung, nền kinh tế Việt Nam hồi phục dần nhờ hưởng lợi chính sách của Chính phủ quyết liệt đẩy mạnh đầu tư công, các giải pháp về thị trường tiền tệ. Tôi nghĩ các giải pháp bắt đầu thẩm thấu dần vào nền kinh tế. Trong chừng mực nào đó hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, kinh doanh dần hồi phục trở lại.

Vì vậy, tôi tin kết quả kinh doanh quý III tốt hơn. Theo đó, kích thích nhà đầu tư quan tâm mạnh dạn giải ngân trên thị trường. Đặc biệt, thời gian qua thị trường điều chỉnh mang tính kỹ thuật, đưa cổ phiếu về vùng giá hợp lý.

-Theo ông thì nhóm cổ phiếu nào sẽ hút dòng tiên thời gian tới?

Theo tôi, các nhóm ngành sẽ được nhà đầu tư chú ý như bất động sản khu công nghiệp, bất động sản dân dụng, chứng khoán, dầu khí, thép. Ngoài ra có thể thêm may mặc, ngân hàng…

Xin cảm ơn ông!