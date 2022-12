Thị trường ô tô cuối năm: Đại lý chạy đua ưu đãi đẩy xe, khách hàng kẹt tiền

Tháng cao điểm, doanh số ô tô vẫn giảm

Những tháng cuối năm là thời điểm thị trường ô tô trong nước nhộn nhịp nhất trong năm. Thời điểm này, khách hàng có nhu cầu mua xe lớn để phục vụ nhu cầu di chuyển dịp Tết nguyên đán. Tuy nhiên, năm 2022, những tháng cuối năm thị trường ô tô đang có dấu hiệu chững lại.

Theo báo cáo doanh số bán hàng của các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, trong tháng 11/2022 ghi nhận có chiều hướng giảm nhẹ so với tháng 10, trong khi đây đang là mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Cụ thể, trong tháng 11/2022 toàn thị trường Việt tiêu thụ 36.371 xe ô tô các, giảm 0,5% so với tháng 10/2022 và giảm 6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng số xe du lịch bán ra 29.750 xe du lịch, tăng 5% so với tháng trước. Trái ngược với chiều tăng của xe du lịch thì xe thương mại và chuyên dụng tiêu thụ 6.455 và 166 xe, giảm lần lượt là 19%, và 49% so với tháng 10. Con số này cho thấy sự sụt giảm về hoạt động của khối khách hàng doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh, vận tải.

Doanh số của VAMA công bố chưa bao gồm thương hiệu Hyundai và VinFast báo cáo bán hàng riêng.

Thị trường ô tô cuối năm vẫn khá ảm đạm. Ảnh Khải Phạm.

Nhìn vào những con số trên, dễ dàng nhận thấy thị trường ô tô đang có dấu hiệu chững lại so với cùng kỳ năm ngoái, thời điểm vẫn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong khi đó, năm nay nền kinh tế dần hồi phục hậu Covid-19 thì lượng xe tiêu thụ lại giảm đáng kể.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó việc giá xe là một trong những yếu tố quyết định đến lượng tiêu thụ của người Việt.

Theo đó, do thiếu linh kiện sản xuất xe nên nguồn cung bị ảnh hưởng nặng nề kể từ đầu năm 2022. Do thiếu nguồn cung xe mới nên một số dòng xe "hot" tại Việt Nam vẫn đang bán giá chênh so với giá niêm yết của nhà sản xuất.

Điển hình, Ford Everest đang là mẫu xe bán chênh giá cao nhất đến 150 triệu đồng, Ranger cũng tương tự với mức chênh 50 - 100 triệu đồng tùy bản. Hyundai Tucson không ngoại lệ dù đã giảm nhưng mức chênh vẫn đến gần 100 triệu đồng tùy đại lý.

Mặc dù nhu cầu của người dân lớn, nhưng do bị đại lý ép mua giá chênh mới giao xe nên nhiều người đã từ bỏ ý định sở hữu ô tô thời điểm này. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ xe chung của toàn thị trường.

Anh Trần Thanh Lương, một tư vấn bán hàng đại lý cho biết: "Bán xe chênh giá là điều mà các sale như chúng tôi không mong muốn bởi không được hưởng lợi gì mà vẫn ăn hoa hồng như bình thường. Tiền chênh lệch hay bán kèm phụ kiện đều về đại lý hết. Việc bán chênh giá thậm chí còn ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của chúng tôi khi nhiều khách không mua vì giá chênh dù họ thực sự có nhu cầu. Có thể, họ thừa khả năng mua chênh lên, nhưng họ không muốn làm vậy vì dù sao cách đối xử này với khách hàng này cũng khiến họ phật ý".

Đại lý đua ưu đãi chạy doanh số, người dùng không mặn mà

Trong tháng cuối cùng của năm 2022, nhiều hãng xe đang triển khai những chương trình khuyến mại lớn dành cho khách hàng mua xe dịp này nhằm chạy đua doanh số.

Từ đầu tháng, Subaru đã dành chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe Forester cao nhất đến gần 200 triệu đồng. Ở phân khúc này, Honda Việt Nam cũng triển khai chương trình miễn phí 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng xe CR-V trong tháng 12/2022.

Mitsubishi dành quà tặng cho khách hàng khi mua các dòng xe của thương hiệu này như Pajero Sport, Outlander, Attrage, Xpander, Triton...

Không dừng lại ở việc hãng giảm giá, các đại lý cũng đang đua nhau dành tặng những chương trình ưu đãi cho khách hàng.

Người dân không mặn mà mua xe dịp cuối năm vì giá cao. Ảnh Khải Phạm.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Honda City đang nhận ưu đãi 30 triệu đồng, Hyundai Creta giảm 20 triệu đồng kèm phụ kiện, Mazda 3 khuyến mại lệ phí trước bạ, Toyota Vios cũng giảm nhẹ 15 triệu đồng và Fortuner giảm 20 triệu đồng tùy bản.

"Tháng 12 là thời điểm chạy đua doanh số và nó sẽ quyết định đến việc thưởng Tết nguyên đán nên hầu hết sale nào cũng muốn bán được càng nhiều xe càng tốt. Đại lý khuyến mại là thế, nhưng để đạt được doanh số mà chỉ tiêu đã giao từ trước, chúng tôi phải chấp nhận cắt lỗ phần tiền hoa hồng để ưu đãi cho khách hàng nhằm mong muốn họ chốt xe. Bán hàng tháng này gần như không lợi nhuận với cá nhân sale, nhưng để đạt chỉ tiêu cả năm vẫn phải cố thôi", anh H.T.G, nhân viên bán hàng đại lý xe Toyota nói.

Nói về nguyên nhân dù là tháng cao điểm, nhưng lượng khách mua xe giảm hơn so với năm ngoái, người này cho biết: "Ngoài việc giá xe cao, ngân hàng tăng lãi suất là nguyên chính dẫn đến doanh số thị trường kém như hiện nay. Khách Việt ở phân khúc xe giá rẻ thường chỉ có 1 nửa tiền, còn lại họ sẽ vay trả góp ngân hàng 5 - 7 năm. Tuy nhiên, lãi suất tăng gần gấp đôi, dĩ nhiên họ sẽ để tiền đó đi gửi chứ không vay mua một món đồ tiêu sản như ô tô".

Người dùng hiện nay có rất nhiều lựa chọn xe ô tô mới ở hầu khắp các phân khúc, thương hiệu chứ không còn bó hẹp một vài hãng, một vài chiếc xe như cách đây 7 - 8 năm.

"Tôi nhớ, trước đây mua xe ô tô ở Việt Nam quanh đi quẩn lại chỉ Toyota, Honda vừa tiết kiệm chi phí, giá cả hợp lý và xe hợp mắt. Tuy nhiên, giờ đây rất nhiều lựa chọn từ Mitsubishi, Ford, Suzuki, MG... Chính vì thế, để mua được một chiếc xe phải đắn đo rất lâu", Chú Nguyễn Sinh Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội chia sẻ.

Người dân không mặn mà mua ô tô mới so với mọi năm là bởi giá xe còn cao dù đã có rất nhiều lựa chọn và không thể vay trả góp.

"Đa số người dân như chúng tôi, sinh sống ở Hà Nội đều chưa có khả năng để mua 1 chiếc ô tô 500 - 700 triệu nên thường sẽ phải trả góp. Tuy nhiên, lãi suất ngân hàng cứ lên như diều gặp gió thế thì thực sự làm chỉ đủ trả lãi ngân hàng chứ đừng nói đến khấu hao xe. Hy vọng, năm tới lãi suất giảm về mốc cũ để người dân dễ vay để làm ăn hơn", anh Vũ Bình, Xuân Đỉnh, Hà Nội chia sẻ với Dân Việt.

Nhìn chung, thị trường ô tô năm nay đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt so với mọi năm bởi nhiều nguyên nhân. Đại lý vẫn dành nhiều ưu đãi, giảm giá tiền mặt cho khách hàng, nhưng người tiêu dùng lại chưa thực sự mặn mà.