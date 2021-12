Thị xã Thái Hòa (Nghệ An): Xã Nghĩa Mỹ nợ hàng trăm triệu đồng tiền photo tài liệu

Từ năm 2010-2017, UBND xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) mua văn phòng phẩm, in ấn tài liệu lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi bị chủ quán đòi tiền, lãnh đạo xã lại yêu cầu làm rõ các khoản nợ đồng thời đề nghị công an vào cuộc làm rõ số tiền thực nợ.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1982), trú xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết: Từ năm 2010 đến 2017, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghĩa Mỹ còn nợ gia đình anh hơn 400 triệu đồng tiền văn phòng phẩm, photo tài liệu.

UBND xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Sau khi nhận được phản ánh, ông Phạm Chí Kiên - Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết: "Hiện nay thị xã đã chỉ đạo Thanh tra đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ kiểm tra, làm rõ nội dung đơn thư công dân phản ánh, đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình nội dung kiến nghị của công dân. Đặc biệt là cần phải xác minh lại số tiền nợ cho chính xác, sau đó cân đối nguồn để trả cho người dân sớm nhất có thế." Ngay sau đó, UBND xã Nghĩa Mỹ đã làm việc trực tiếp với anh Nghĩa và đối chiếu sổ sách, hai bên sau đó xác nhận số tiền nợ giảm xuống còn hơn 250 triệu đồng. Trong đơn trình bày của anh Nghĩa: "Ngày 12/11/2021, UBND xã Nghĩa Mỹ có buổi làm việc với tôi về số nợ trên với nội dung rồi đứng ngoài cuộc và không có trách nhiệm về số nợ trên mà giao cho các cá nhân liên quan phải gánh số nợ đó. Đồng thời đưa ra điều kiện trả nợ trong thời gian 7 năm". Theo anh Nghĩa, giải quyết của lãnh đạo UBND xã Nghĩa Mỹ như vậy là không thỏa đáng bởi các cá nhân này được giao trách nhiệm mua văn phòng phẩm, in ấn tài liệu để phục vụ cho hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND xã chứ họ không làm vì mục đích cá nhân. Dù những người này hiện nay đã thay đổi vị trí công tác, nhưng đã ký xác nhận công nợ trước pháp luật. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Sâm - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ cho biết: "Việc cá nhân tự ý ký xác nhận số tiền nợ thay cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã là sai. Do đó, những cán bộ nào đứng ra ký xác nhận nợ thì nay phải có trách nhiệm trả nợ cho anh Nghĩa, xã không có trách nhiệm nên chỉ có thể hỗ trợ cho những cán bộ này một phần". Cũng theo ông Sâm, khoản nợ này từ đời chủ tịch UBND xã và kế toán trước để lại, kéo dài từ năm 2010 đến năm 2017. Trong 7 năm này, xã Nghĩa Mỹ có photo tài liệu ở 3 cơ sở, trong đó 2 cơ sở đã thanh toán trên 200 triệu đồng, riêng cơ sở của anh Nghĩa chưa thanh toán. UBND xã nợ tiền photo tài liệu suốt 7 năm không thanh toán. "Liên hệ với các lãnh đạo trước, thì được biết xã đã nhiều lần đề nghị anh Nghĩa thanh toán số tiền nợ trên, nhưng không hiểu lý do gì mà vẫn chưa thanh toán. Khi các anh ấy nghỉ hưu thì anh Nghĩa yêu cầu xác nhận đang nợ số tiền mua văn phòng phẩm, in ấn lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng họ không xác nhận", ông Sâm cho biết thêm. Sau đó, anh Nghĩa nhờ các cán bộ đã từng đến photo tài liệu tại quán mình ký xác nhận khoản nợ. "Về nguyên tắc thì những cán bộ này ký xác nhận như thế là sai. Thậm chí có cán bộ mới về làm việc từ năm 2016, nhưng ký nợ từ năm 2010-2017 thì vô lý quá. Tuy nhiên về tình thì đúng là anh Nghĩa có photo tài liệu cho xã, nên phải cân đối kinh phí để trả cho họ. Những cán bộ này cũng đồng ý sẽ trả, mỗi năm khoảng 30 triệu, 7 năm sẽ trả hết nhưng anh Nghĩa chưa nhất trí", ông Sâm nói. Ông Lê Sâm còn cho hay: "Sắp tới chúng tôi sẽ thành lập tổ để đối chiếu sổ sách, in ấn tài liệu; nếu có nợ chúng tôi sẽ trả không để cho người dân thiệt. Nhưng khi chi trả là phải đúng số tiền, không thể kê khống nhiều như thế được. Mỗi năm kinh phí mua văn phòng phẩm, in ấn tài liệu xã chỉ chi dưới 30 triệu đồng. Hiện tôi đã liên hệ với cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ, ai sai người đó chịu trách nhiệm".

Quảng Nam: Nữ cán bộ xã nợ 3,2 tỷ đồng “mất tích bí ẩn”? 06/04/2021 11:37

Hà Tĩnh: Huyện nói gì về việc xã nợ tiền ăn nhậu nhiều năm? 17/07/2018 08:22

Quảng Trị: Xã nợ dân hơn 200 triệu đồng nhiều năm chưa trả 13/12/2017 15:27 Chia sẻ