Quảng Nam: Nữ cán bộ xã nợ 3,2 tỷ đồng “mất tích bí ẩn”?

Ngày 6/4, lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước đã chuyển tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam điều tra theo thẩm quyền liên quan đến việc người dân tố cáo tố bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1969, trú thôn 3, xã Tiên Hiệp, nguyên cán bộ công chức Hộ tịch - Tư pháp kiêm thủ quỹ của UBND xã Tiên Hiệp) vay mượn hơn 3,2 tỷ đồng nhưng không chịu trả.

Người dân tố cáo tố bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1969, trú thôn 3, xã Tiên Hiệp, nguyên cán bộ công chức Hộ tịch - Tư pháp kiêm thủ quỹ của UBND xã Tiên Hiệp) vay mượn hơn 3,2 tỷ đồng nhưng không chịu trả - Ảnh minh họa

Trước đó, có ít nhất 17 người dân có đơn gửi đến Công an xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tố bà Nguyễn Thị Mỹ Dung vay mượn hơn 3,2 tỷ đồng nhưng không chịu trả. Từ ngày 19/3, bà Dung và gia đình rời khỏi địa phương, hiện không ai biết bà Dung ở đâu.

Được biết, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung là công chức Hộ tịch - Tư pháp kiêm thủ quỹ của UBND xã Tiên Hiệp. Tuy nhiên, vào tháng 2 vừa qua, bà Dung có đơn xin nghỉ việc với lý do "con cái làm ăn xa, sức khỏe không đảm bảo" và đã được xã giải quyết cho nghỉ việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.