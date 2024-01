Thiên đường du lịch sang trọng bậc nhất Việt Nam gọi tên Phú Quốc

Từ cuối năm 2023, "Thị trấn Hoàng Hôn" - Sunset Town tại Nam đảo Phú Quốc trở thành tâm điểm du lịch nhờ loạt sản phẩm, trải nghiệm hấp dẫn: Khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton chính thức khai trương, đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của thương hiệu cao cấp nhất Tập đoàn Hilton tại Việt Nam; chợ đêm bên biển Vui Phết (Vui-Fest Bazaar) - điểm hẹn của những tín đồ mua sắm, không gian giao lưu văn hóa ẩm thực; cầu Hôn - kiệt tác nghệ thuật của nhà thiết kế người Ý Marco Casamonti; show Kiss of The Sea với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn diễn ra hằng đêm...