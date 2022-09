Thiệt hại do siêu bão số 4 Noru gây ra: Đêm nay miền Trung trắng đêm lo về bão

Thiệt hại của bão số 4 NORU Chia sẻ với Phóng viên Dân Việt, ông Trần Quang Năng - Tổng cục Khí tượng-Thủy văn phân tích về những tác động do gió mạnh sóng lớn trong cơn bão số 4. "Thời điểm sức gió của bão sẽ mạnh nhất từ khoảng 9-10 giờ tối nay kéo dài cho đến 5-6 giờ sáng mai, đây là khoảng thời gian cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi khuyến cáo toàn bộ người dân, trong vùng nguy hiểm, đặc biệt từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và phía bắc Bình Định tuyệt đối trú ẩn an toàn, không ra ngoài trong thời gian này để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão được dự báo là lịch sử gây ra", ông Trần Quang Năng nhận định. Khi bão cập bờ các tỉnh miền Trung cường độ ở cấp 11-12 (bão rất mạnh); vùng trọng tâm bão là khu vực tỉnh Quảng Nam, phía bắc Quảng Ngãi ở cường độ cấp 13-14...

Thiệt hại của bão số 4 NORU ở Q uảng Trị chiều nay 27/9: Chợ bay mái, tường nhà đổ sập

16h chiều nay, do ảnh hưởng của bão số 4 NORU, tại địa bàn Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Đặc biệt, trước đó vào khoảng 15h, tại địa bàn thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh đã xảy ra một trận lốc xoáy khiến nhiều công trình nhà cửa, chợ bị tốc mái, hư hỏng, nhiều cây xanh bị quật đổ. Trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi cơn lốc xoáy đi qua, cơ quan chức năng tại Quảng Trị đã đến hiện trường để hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, khắc phục tạm thời để tiếp tục ứng phó với bão.

Theo những người dân chứng kiến, chỉ trong vòng 10 - 15 phút, trận lốc xoáy với tốc độ gió kinh hoàng đã khiến không người nào kịp trở tay. “Như trận bom trút qua, cây cối gãy đổ, mái tôn, bảng hiệu bay hết” - ông Nguyễn Thuận, người dân qua đường chứng kiến trận lốc cho hay.

Ông Võ Đắc Hóa - Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho biết, theo thông tin ban đầu, trận lốc đã làm đổ sập khá nhiều căn nhà khiến 4 người bị thương. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang thống kê.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Gio Linh đã chỉ đạo UBND thị trấn Cửa Việt, các lực lượng chức năng khẩn trương ứng cứu, hỗ trợ người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do trận lốc xoáy. Đồng thời, tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tường rào cùng các bảng hiệu tại chợ Cửa Việt đổ sập sau cơn lốc.

Những thân cây lớn bị lốc xoáy làm gãy đỗ, hất xa hàng chục mét.

Mái tôn, bị xé nát hoặc thổi bay khi trận lốc đi qua.

Nhiều tài sản bị hư hại khi trận lốc xoáy quét qua. (Nguồn và ảnh: Minh Tân/ Kinh tế Đô thị)

Nhà bị đổ sập hoàn toàn do bão số 4 NORU. Ảnh: TH Quốc Hội

Thiệt hại của bão số 4 NORU: Ven biển Thừa Thiên Huế mưa xối xả, một người bị thương

Tại khu vực ven biển Thừa Thiên Huế, trưa 27/9 bắt đầu có mưa xối xả kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão Noru. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã cấm người dân ra đường từ 21h tối nay.





Người dân đưa tàu thuyền về nơi an toàn. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Trong quá trình di dân khỏi nơi dễ bị sạt lở, công an xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) đã kịp thời phát hiện và sơ cứu cho ông Ngô Xí (54 tuổi, trú thôn Phú Gia). Ông Xí bị ngã từ trên mái nhà cấp 4 xuống đất trong quá trình chằng chống nhà cửa tránh bão. Hiện sức khỏe của ông Xí đã dần ổn định.







