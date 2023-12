Theo Công an huyện Bắc Bình, qua thu thập chứng cứ, cơ quan Công an xác định đủ cơ sở chứng minh thiếu niên trên là em X.V.S đã có hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, do S mới 13 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thiếu niên 13 tuổi nằm trên yên xe gắn máy chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 1A huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh cắt từ Clip

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, về việc xác minh, xử lý vụ việc 1 người đã có hành vi nằm trên xe gắn máy chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 1A qua đại bàn xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Trưởng Công an huyện Bắc Bình đã khẩn trương thành lập 1 Tổ công tác phối hợp với CSGT Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy: Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29/12, X.V.S (SN 2010, trú xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình) xin mẹ là bà X.T.B.U lấy xe mô tô hiệu Vision BKS 86B2-663.83 đi thị trấn Chợ Lầu uống nước cùng bạn bè và được đồng ý.

Đến khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, em X.V. S. điều khiển xe máy trên chạy ra đường Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam để về nhà và thực hiện động tác nằm trên yên xe gắn máy chạy tốc độ cao như trong clip đăng tải trên mạng xã hội. Theo lời khai của S. thì lúc này tốc độ xe máy khoảng 50km.

Bên cạnh đó, Tổ Công tác đã làm việc với 2 nhân chứng khác và 2 người này đều xác nhận S. là người điều khiển xe máy như trong đoạn video đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Tổ công tác cũng xác định được chủ xe mô tô BKS 86B2-663.83 là bà T.C.T là chị họ của S. Công an huyện đã tạm giữ phương tiện để phục vụ xử lý theo quy định.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Bắc Bình xác định có đủ cơ sở chứng minh X.V.S là người điều khiển xe máy hiệu Vision, màu hồng biển số 8682-663.83. Hành vi trên của S đã phạm vào tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự 2015 với hành vi Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng.

13 tuổi nên chỉ xử phạt hành chính

Vào thời điểm thực hiện hành vi vi phạm, S mới 13 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội trên theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Bắc Bình sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục thụ lý, giải quyết.

Công an tỉnh BÌnh Thuận yêu cầu xác minh, làm rõ việc thiếu niên nằm trên yên xe máy lưu thông với tốc độ cao được mang xã hội đăng tải.

Tuy nhiên, do S chưa đủ 14 tuổi nên theo quy định sẽ không xử phạt hành chính nhưng gửi biên bản vi phạm thông báo về Trường học và gia đình của em S. để răn đe, phối hợp giáo dục, không để tái diễn vi phạm. Tiếp tục xác minh, xử phạt hành chính đối với hành vi của bà T.C.T giao xe hoặc để phương tiện cho người chưa đủ 18 tuổi điều khiển tham gia giao thông đường bộ.

Như Dân Việt đưa tin, chiều 29/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip một nam thanh niên nằm trên yên xe khi đang chạy với tốc độ cao trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình.

Ngay khi nắm thông tin về vụ việc, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, Công an huyện Bắc Bình khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.