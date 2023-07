Thiếu niên lái xe phân khối lớn tử vong sau khi gây tai nạn chết người: Vừa trách vừa thương

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 2/7, nam thiếu niên C. điều khiển xe mô tô phân khối lớn biển số 47A1-007.31 lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột theo hướng từ xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

Khi xe mô tô do C. điều khiển chạy đến đoạn qua phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột) thì va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị H. điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Được biết, chị H. đang mang thai tháng thứ 5, thiếu niên C. cũng đã tử vong sau đó do bị thương quá nặng.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, chiếc xe do thiếu niên C. điều khiển gây tai nạn thuộc loại xe hai bánh từ 175cm3 trở lên, nhãn hiệu Yamaha, số loại R1M, nước sản xuất là Nhật Bản, năm sản xuất 2020, chiếc xe trên được ông L. đăng ký ngày 26/7/2022 tại Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Theo một số Diễn đàn về xe phân khối lớn và các trang thông tin mua bán xe, xe Yamaha R1M đời 2020, động cơ 998 phân khối, công suất 200 mã lực có giá trên thị trường dao động khoảng 800 triệu đồng.