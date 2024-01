Chồng tôi gặp vấn đề sức khỏe, phải tạm hoãn chuyện vợ chồng. Tôi có nhu cầu “khỏa lấp” sự thiếu thốn nhưng không muốn qua cách “tự thỏa mãn”. Nghe nói có phương pháp thở có thể dùng để đạt “đỉnh”, không biết có hoang đường?

A.Dung (TPHCM)

Lẽ thường, nếu có ý định “đắp đổi” khi chuyện vợ chồng tạm đóng cửa, phụ nữ thường tìm đến “tình dục không thâm nhập”, bao gồm tự thỏa mãn hoặc thỏa mãn lẫn nhau. Tình dục không thâm nhập có mục cực khoái rảnh tay (HFO), trong HFO lại có mục “lên đỉnh” bằng bài thở chuyên.

HFO được hiểu nôm na là khoái cực không dùng tay. Có nhiều cách giải phóng đôi tay, dễ nhất là thay tay bằng các tác động vật lý (cọ xát; dùng mền gối, vòi sen, đồ chơi tình dục, bài siết cơ vùng chậu…) hoặc phi vật lý (phim ảnh, tâm trí, bài thở…).

Theo trên thì không thiếu cách lên “chín tầng mây” mà không cần động thủ, bí hiểm một chút là cách dùng tâm trí và hơi thở. 2 kẻ này là lý do HFO còn được gọi là “cực khoái thiền”.

Tìm khoái lạc qua hơi thở hay hơi thở khoái cực (orgasmic breathing) xuất xứ từ pháp Mật tông - một “bí thuật” khó lý giải cả với y lý xưa và nay. Tuy nhiên, có một gợi ý: thở giúp tụ máu về vùng hội âm (nơi xuất phát khoái cực), giống như cách chúng tụ khí đan điền. Còn một ý nữa, orgasmic breathing có vẻ là một bài tập siết cơ Kegel bằng hơi thở.

Rõ ràng orgasmic breathing không những khó hiểu mà còn khó làm. Cảnh giới chỉ dựa vào tâm trí hay hít vào thở ra mà “lên đỉnh” ngon lành có lẽ số người đạt thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng hạn, với bài tập siết cơ chậu Kegel - một HFO dễ nắm bắt hơn nhiều, lắm người luyện hoài mà vẫn chẳng xi nhê.

Nói vậy, biết đâu “phước chủ may thầy”, các bà các cô có nhu cầu có thể tham khảo các bài orgasmic breathing trên các trang uy tín. Nhắc nhỏ, do chỉ là thở nên orgasmic breathing tương đối an toàn. Bên cạnh đó, cần lưu ý vài tác dụng phụ (buồn nôn, loạn nhịp tim…) và chống chỉ định nhẹ với các trường hợp rối loạn nhịp tim, tim tắc nghẽn, đang dùng thuốc hướng thần…

Bạn không nói rõ vì sao kỵ “tự biên tự diễn” nhưng đừng quên lòng vòng thì HFO, orgasmic breathing chung quy cũng là “tự thỏa mãn”, chỉ thay phương tiện cho mục đích mà thôi.

Dù gì, bạn chỉ muốn “trang trải” tạm trong thời gian chờ người thương phục nguyên sức khỏe, nên nhìn chung, “tự thỏa mãn” là giải pháp hợp tình, còn bằng phương tiện nào có lẽ không cần quá khắt khe. Nhắc lại, đạt đỉnh bằng hơi thở, tâm trí là việc không dễ thành. Nếu có giải pháp khác tốt hơn, hãy chọn chúng.