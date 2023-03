Thiếu tiền, 10 đối tượng ở Hải Phòng "mò" sang Thái Bình để cướp

Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 10 đối tượng về tội "Cướp tài sản".

Về diễn biến vụ việc, Công an TP.Thái Bình nhận được tin báo của bị hại về việc bị 6 đối tượng đi trên 3 xe mô tô không gắn biển kiểm soát chặn xe dùng hung khí đe dọa lấy đi chiếc xe mô tô trị giá khoảng 15 triệu đồng.

10 đối tượng vừa bị Công an TP.Thái Bình bắt giữ vì cướp tài sản. Ảnh: CATB

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, xác định tính chất mức độ phức tạp của vụ việc, Công an TP.Thái Bình đã huy động tối đa lực lượng, tập trung điều tra, xác minh, khoanh vùng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Thái Bình phối hợp với Công an các huyện của TP.Hải Phòng bắt giữ 10 đối tượng đều sinh từ năm 1999 đến 2007, thường trú tại các quận, huyện của TP.Hải Phòng.

Hung khí và tang vật lực lượng chức năng thu giữ của toán cướp. Ảnh: CATB

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ khoảng đầu tháng 3/2023, do không có việc làm ổn định, không có tiền tiêu xài, các đối tượng tụ tập sử dụng xe mô tô cá nhân, lợi dụng buổi tối, đường vắng ít người qua lại, sang các tỉnh Hải Dương, Thái Bình gặp người đi đường thì chặn xe, dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản.

Công an TP.Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ án, Công an TP.Thái Bình khuyến cáo người dân khi đi ra đường cần nâng cao tinh thần cảnh giác; khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần nhanh chóng đến chỗ đông người để đối tượng không có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội; khi bị đối tượng cướp khống chế, đe dọa phải giữ bình tĩnh để nhớ đặc điểm nhận dạng của tội phạm, biển số xe, loại xe mà các đối tượng sử dụng để gây án, kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp điều tra truy bắt.