Thiếu tướng Công an giữ chức vụ mới tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Lễ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Khóa XV đối với Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Cục trưởng C06 Bộ Công an.