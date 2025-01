Thiếu tướng Đặng Hồng Đức làm Thứ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Đặng Hồng Đức được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.