Chiều ngày 3/1, tại kỳ họp thứ 26, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung đã hoàn thành trọng trách Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chứ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung, do ông Trung đã được cơ quan có thẩm bố trí công tác Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Trước đó vào sáng 3/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Lê Hồng Vinh.