Công an đang khám xét nhà riêng bà Chu Thị Thành – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức

Trưa ngày 3/1, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lực lượng công an đang có mặt tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành, ở số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà Chu Thị Thành là Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức.

Lực lượng công an đang có mặt tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: C.Th

Người dân địa phương cho biết, lực lượng công an có mặt tại từ khoảng 10h30' cùng ngày để tổ chức khám xét. Nhiều phương tiện của lực lượng công an đang đỗ trước ngôi nhà riêng của Chủ tịch Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức. Lực lượng công an địa phương cũng có mặt tại đây để đảm bảo an ninh trật tự. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang khám xét tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành.

Nhiều phương tiện của công an đỗ trước nhà riêng của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức tại số 289, trên đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: C.Th

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group) thành lập từ năm 2001, do bà Chu Thị Thành (mẹ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa) làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của Thiên Minh Đức gồm bà Chu Thị Thành nắm hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa hay còn được gọi "đại gia kim cương" là con trai bà Thành, nắm hơn 31,65% cổ phần. Còn lại 0,1% là ông Vương Đình Quán.

Thiên Minh Đức đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Theo giới thiệu, lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của Thiên Minh Đức, khi là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, công ty còn là chủ sở hữu thương hiệu Vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi...