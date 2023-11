Thiếu tướng Nga thiệt mạng do mìn ở Ukraine

Thiếu tướng Nga Vladimir Zavadsky được cho là đã thiệt mạng, tuy nhiên Moscow chưa xác nhận thông tin này. Ảnh X

Cái chết của Thiếu tướng Nga Vladimir Zavadsky đã được sĩ quan quân đội Ukraine, Đại tá Anatoly Stefan thông báo. Stefan cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình rằng Zavadsky, phó tư lệnh Quân đoàn 14 của Lực lượng vũ trang Nga, đã thiệt mạng hôm thứ Ba (27/11), nhưng nói thêm rằng cần làm rõ thêm về nguyên nhân cái chết của ông. Hiện chưa rõ ông Zavadsky bị giết ở đâu tại Ukraine. Moscow hiếm khi xác nhận các báo cáo về cái chết của các chỉ huy hàng đầu của nước này.

Zavadsky tốt nghiệp Trường Chỉ huy Vũ khí Liên hợp Moscow, Tiểu đoàn 1 vào năm 2000. Chín năm sau, ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Tổng hợp của Lực lượng Vũ trang Nga.

Sau đó, ông phục vụ trong quân đội Nga với chức vụ phó chỉ huy trung đoàn xe tăng huấn luyện, phó trung tâm huấn luyện, tham mưu trưởng lữ đoàn súng trường cơ giới, chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới và chỉ huy sư đoàn súng trường cơ giới.



Zavadsky là chỉ huy Sư đoàn xe tăng cận vệ Kantemirovskaya, đóng quân ở khu vực Moscow, từ tháng 8/2018 đến tháng 6 /2021 và là phó tư lệnh Quân đoàn 14 khi được cho là đã thiệt mạng.

Theo nhiều nguồn tin không được phía Nga xác nhận, Moscow đã mất đi một lượng lớn tướng lĩnh và chỉ huy hàng đầu trong cuộc xung đột.



Vào tháng 6, BBC Russian Service và hãng tin độc lập của Nga MediaZona đều đưa tin rằng trong tháng đầu tiên của cuộc phản công của Ukraine, từ ngày 4/6 đến ngày 7/7, một tướng Nga, hai đại tá và ba trung tá đã thiệt mạng trong trận chiến.

Ước tính thương vong quân sự trong cuộc xung đột rất khác nhau, với số liệu do Ukraine cung cấp thường vượt xa số liệu do các đồng minh phương Tây đưa ra. Nga hiếm khi công bố số liệu về tổn thất quân đội của mình, nhưng khi công bố, ước tính của họ thấp hơn nhiều so với Ukraine.