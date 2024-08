Thiếu tướng Trần Văn Thiện giữ chức Cục trưởng của Bộ Công an

Chiều 29/8, tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD), Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD; Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD.

Thiếu tướng Trần Văn Thiện (áo trắng) giữ chức Cục trưởng của Bộ Công an. Ảnh Báo CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đã giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Trần Văn Thiện, đó là cần phát huy những thành quả đã đạt được thời gian qua, cùng với tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm được lãnh đạo Bộ giao trong năm 2024.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện lãnh đạo xây dựng đơn vị; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt công tác đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù năm 2024, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật; triển khai xây dựng Đề án "Hoàn thiện cơ chế thi hành án hình sự theo yêu cầu của của Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương lần thứ 6 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Đề án 06 ngày 21/2/2023 về "Xây dựng lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cục…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Văn Thiện trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng; đồng thời, hứa với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng kiên định, vững vàng, toàn tâm, toàn ý với công việc; tôn trọng tập thể; giữ vững nguyên tắc tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất Bộ chỉ đạo hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp đối với người đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của đối tượng đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn cơ sở giam giữ trong mọi tình huống…