Chân dung Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn vừa được bổ nhiệm

Chiều 27/8, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Lê Đăng Khoa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX 01) Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng thượng tá Lê Đăng Khoa.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng thượng tá Lê Đăng Khoa. Ảnh: L.S

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu ghi nhận, đánh giá cao thượng tá Lê Đăng Khoa là người trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm, cống hiến trong lực lượng công an, đồng thời mong muốn tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, sở trường công tác, cùng với tập thể đơn vị xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Lê Đăng Khoa cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị liên quan của tỉnh Lạng Sơn.

thượng tá Lê Đăng Khoa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: L.S

Trên cương vị mới, thượng tá Lê Đăng Khoa hứa quyết tâm không ngừng nỗ lực, cố gắng, tiếp tục trau dồi, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cùng với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tá Lê Đăng Khoa sinh năm 1968, quê quán xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát nhân dân; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Khoa đã trải qua các vị trí công tác: Phó Trưởng Công an huyện Lộc Bình; Phó Trưởng phòng, Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh; Trưởng Công an huyện Chi Lăng; Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn.